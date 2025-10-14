सोने की खदान ढही, वेनेज़ुएला में 14 मजदूरों की हुई मौत

Patrika LogoSwitch to English

विदेश

सोने की खदान ढही, वेनेज़ुएला में 14 मजदूरों की हुई मौत

Venezuela Gold Mine Collapse: वेनेज़ुएला में सोने की एक खदान में हादसा हो गया है। खदान के ढहने से 14 मजदूरों की मौत हो गई है।

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 14, 2025

Gold mine collapse

Gold mine collapses in Venezuela (Representational Photo)

खदानों के ढहने के मामले दुनियाभर में ही देखने को मिलते हैं और पिछले कुछ समय में इन मामलों में इजाफा भी हुआ है। समय-समय पर कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। अब खदान ढहने का मामला वेनेज़ुएला (Venezuela) में सामने आया है। सोमवार को वेनेज़ुएला के बोलिवर (Bolivar) राज्य में रोसियो (Roscio) नगरपालिका के एल कैलाओ (El Callao) शहर में मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ के कारण सोने की एक खदान ढह गई, जिससे हड़कंप मच गया।

14 मजदूरों की मौत

वेनेज़ुएला के बोलिवर राज्य में रोसियो नगरपालिका के एल कैलाओ शहर में सोने की खदान ढहने की वजह से 14 मजदूरों की मौत हो गई। स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी।

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

सोने की खदान ढहने से अभी भी कई मजदूर फंसे हुए हैं। साथ ही बाढ़ का पानी भी खदान में भर गया है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे खदान में भरा पानी पंप के ज़रिए निकालने की कोशिश की जा रही है, जिससे फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू टीम में फायरफाइटर्स और सिविल प्रोटेक्शन के लोग शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई परेशानी न आए और साथ ही कॉर्डिनेशन भी बना रहे, इसके लिए खदान के पास एक कमांड सेंटर भी बनाया गया है।

मेयर ने की संवेदना व्यक्त

रोसियो के मेयर वुइहेल्म टोरेलास (Wuihelm Torrellas) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर सोने की खदान में मारे गए मजदूरों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

विदेश

