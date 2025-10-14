सोने की खदान ढही, वेनेज़ुएला में 14 मजदूरों की हुई मौत

सोने की खदान ढहने से अभी भी कई मजदूर फंसे हुए हैं। साथ ही बाढ़ का पानी भी खदान में भर गया है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे खदान में भरा पानी पंप के ज़रिए निकालने की कोशिश की जा रही है, जिससे फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू टीम में फायरफाइटर्स और सिविल प्रोटेक्शन के लोग शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई परेशानी न आए और साथ ही कॉर्डिनेशन भी बना रहे, इसके लिए खदान के पास एक कमांड सेंटर भी बनाया गया है।