युद्ध के बीच ट्रेंड कर रहा Good For Russia, मेकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स और Coke ने रूस में बंद किया अपना बिजनेस

रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध का 14वां दिन है। लेकिन अब भी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच सोशल मीडिया Good For Russia ट्रेंड कर रहा है। दरअसल रूस के हमले के बाद से कई कंपिनयों ने रूस में अपना व्यापार बंद करने का फैसला लिया है। मेकडॉनल्ड्स जैसे कंपनियों के कारोबार बंद करने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब तक किसी भी देश की सेना पीछे नहीं हटी है। इस बीच रूस की दुनियाभर में आलोचना भी हो रही है। यही नहीं ट्विटर पर Good For Russia ट्रेंड कर रहा है। दरअसल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमरीका समेत कई देश ने आर्थिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके चलते कई नामचीन कंपनियों ने अपना कारोबारा रूस में समेट दिया है। इसी कड़ी में अब मेकडॉनल्ड्स ने भी अपना कारोबार रूस में बंद कर दिया। इसके बाद ये ट्विटर पर Good For Russia ट्रेंड कर करने लगा।

Good For Russia Trend On Twitter After McDonald Starbucks suspend Business

बता दें कि ‘स्टारबक्स’ ने भी बीते शुक्रवार को कहा था कि वह अपने 130 रूसी स्टोर से होने वाले लाभ को यूक्रेन में मानवीय राहत प्रयासों के लिए दान कर रहा है। जबकि ‘कोका-कोला’ ने भी रूस में अपने कारोबार को निलंबित करने की घोषणा की है।

McDonald's is closing 850 stores in Russia!!

Good for Russia!😁 pic.twitter.com/TR9UaKQQmr— JamieLynn_TrumpGrl💋 (@2jamielynn) March 8, 2022

Good for Russia, next all porn, LGBT and feminist orgs close down as well pls https://t.co/2BjQx2Bheq— Intellectual Neanderthal (@KrieguFrieden) March 8, 2022

The scoreboard ain’t looking good for Russia #Ouch 😬😬😬 pic.twitter.com/YnM4tINgSl— Agent Of Chaos 🇺🇸🔥 (@AgentOf11561669) March 8, 2022

यह भी पढ़ें

रूस के खिलाफ लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि मैकडॉनल्ड्स के कारोबार बंद करने की घोषणा के बाद लोगों ने #GoodForRussia के जरिए अपने-अपने अंदाज में रूस को लताड़ लगाई।किसी ने कहा ये अच्छा फैसला है और इस तरह के और भी फैसले रूस को झटका देने के लिए होने चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि, इस युद्ध ने रूस को बड़ा नुकसान दिया है जो रूस के लिए अच्छा नहीं ( not good for russia ) है।