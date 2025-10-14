पीएम मोदी को गूगल सीईओ पिचाई ने लगाया फोन, विशाखापट्टनम में एआई हब के निर्माण पर हुई बातचीत

गूगल सीईओ सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को फोन लगाया और उनसे इस बारे में बातचीत की। इस बारे में पिचाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशाखापट्टनम में पहले गूगल एआई हब के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात करके बहुत अच्छा लगा। यह एक ऐतिहासिक विकास का पल है। यह एआई हब गीगावॉट-स्तरीय कंप्यूटिंग क्षमता, एक नया अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे और बड़े पैमाने पर ऊर्जा अवसंरचना को एक साथ लाता है। इसके ज़रिए हम अपनी उद्योग-अग्रणी टेक्नोलॉजी को भारत में एंटरप्राइसेज़ और यूज़र्स तक पहुंचाएंगे, जिससे एआई नवाचार को गति मिलने के साथ ही देश भर में विकास को भी गति मिलेगी।"