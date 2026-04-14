हंगरी में 16 साल बाद सत्ता परिवर्तन: डोनाल्ड ट्रंप के करीबी की हार, पीटर मागयार बनेंगे नए PM

पीटर मागयार पेशे से वकील और डिप्लोमैट हैं। वे पहले ओरबान की फिदेज पार्टी से जुड़े थे और कई अहम पदों पर रहे। पूर्व न्याय मंत्री जुटिट वर्गा से उनकी शादी हुई थी। एक बड़े पार्डन स्कैंडल के बाद उन्होंने सरकार से दूरी बनाई और भ्रष्टाचार व सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए। साल 2024 के यूरोपीय संसद चुनाव में उनकी पार्टी को अच्छा समर्थन मिला और अब वे हंगरी के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह जीत साम्यवाद के पतन के बाद हंगरी में सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव मानी जा रही है। यूरोपीय संघ में इसे लोकतंत्र की वापसी के रूप में देखा जा रहा है।