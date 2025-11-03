दुनिया की वो जगह जहाँ कुर्सी को दीवार पर रखकर बैठते हैं लोग, ग्रैविटी नहीं करती काम!

गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force) यानी कि ग्रैविटी (Gravity) एक ऐसी शक्ति है जिसका अस्तित्व धरती पर जीवन के लिए बेहद ही अहम है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसके बारे में नहीं जानता हो। ऐसी शक्ति जिससे इंसान और दूसरी वस्तुएं धरती की सतह की ओर आकर्षित होती हैं और टिकी रहती हैं, उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रैविटी कहते हैं। ग्रैविटी के अस्तित्व की वजह से ही धरती पर जीवन संभव है। अगर ग्रैविटी न हो, तो कोई भी इंसान और चीज़ धरती पर टिक नहीं पाएंगे और हवा में फ्लोट करेंगे। ऐसे में इंसानों का जीवित रहना भी बहुत मुश्किल होता। धरती पर हर जगह ग्रैविटी है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ ग्रैविटी महसूस ही नहीं होती या बहुत कम होती है। ऐसी जगहों पर ना के बराबर ग्रैविटी की वजह से लगता है कि जैसे गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। इस स्थिति को ‘गुरुत्वाकर्षण विसंगति’ (Gravity Anomaly) कहा जाता हैं और इसी जगहों को गुरुत्वाकर्षण विसंगति स्थान (Gravity Anomaly Places) कहते हैं। आइए ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं।