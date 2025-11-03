“पाकिस्तान कर रहा है परमाणु हथियारों की टेस्टिंग”, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा खुलासा

ट्रंप ने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा, "अमेरिका, परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करेगा क्योंकि दूसरे कई देश भी ऐसा कर रहे हैं। निश्चित रूप से नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। पाकिस्तान भी परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। ये देश आपको इस बारे में बताते नहीं। जितने ताकतवर देश हैं, आपको हमेशा पता नहीं चलता कि वो कहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि दुनिया काफी बड़ी है। वो धरती के अंदर बहुत गहराई में टेस्टिंग करते हैं, जहाँ किसी को पता नहीं चलता। बस हल्की कंपन महसूस होती है।”