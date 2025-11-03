Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

“पाकिस्तान कर रहा है परमाणु हथियारों की टेस्टिंग”, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा खुलासा

डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में एक बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने? आइए नज़र डालते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 03, 2025

Pakistan testing nuclear weapons, Donald Trump reveals

Pakistan testing nuclear weapons, Donald Trump reveals (Photo - Patrika Graphics)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपने दूसरे कार्यकाल में पूरी तरह से एक्टिव हैं। ट्रंप बड़े-बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं और न ही बड़े-बड़े बयान देने से। पत्रकारों से बातचीत करते समय अक्सर ही अमेरिकी राष्ट्रपति बयानबाजी करते हैं। हाल ही में ट्रंप ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा भी किया।

"पाकिस्तान कर रहा है परमाणु हथियारों की टेस्टिंग"

ट्रंप ने अपने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि पाकिस्तान, परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। हालांकि टीवी चैनल ने इस इंटरव्यू को प्रसारित करते समय इस पार्ट को एडिट कर दिया, लेकिन ट्रंप ने इस इंटरव्यू का अनएडिटेड वर्ज़न खुद ही शेयर कर दिया है, जिसमें उन्हें ऐसा कहते हुए सुना जा सकता है।

अमेरिका भी करेगा परमाणु हथियारों की टेस्टिंग

ट्रंप ने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा, "अमेरिका, परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करेगा क्योंकि दूसरे कई देश भी ऐसा कर रहे हैं। निश्चित रूप से नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। पाकिस्तान भी परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। ये देश आपको इस बारे में बताते नहीं। जितने ताकतवर देश हैं, आपको हमेशा पता नहीं चलता कि वो कहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि दुनिया काफी बड़ी है। वो धरती के अंदर बहुत गहराई में टेस्टिंग करते हैं, जहाँ किसी को पता नहीं चलता। बस हल्की कंपन महसूस होती है।”

कुछ दिन पहले ही जारी किया है फरमान

ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही फरमान जारी किया है कि अमेरिका, परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू करेगा। ट्रंप ने अमेरिकी युद्ध विभाग (रक्षा विभाग) को तुरंत ऐसा करने के निर्देश दे दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

03 Nov 2025 02:19 pm

Hindi News / World / “पाकिस्तान कर रहा है परमाणु हथियारों की टेस्टिंग”, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सावधान! समुद्र तट पर नज़र आया जेलीफिश जैसा खतरनाक जीव, एक डंक भी हो सकता है जानलेवा

Jelly fish
विदेश

दुनिया की वो जगह जहाँ कुर्सी को दीवार पर रखकर बैठते हैं लोग, ग्रैविटी नहीं करती काम!

Gravity Anomaly Place
विदेश

बांग्लादेश में सिर-फुटव्वल शुरू, छात्र नेताओं ने अब खोल दिया BNP और जमात के खिलाफ मोर्चा, लगा दिए ये आरोप

Instability in Bangladesh
विदेश

ब्रह्मांड से आई अब तक की सबसे तेज़ ‘फास्ट रेडियो बर्स्ट’

Fast radio burst
विदेश

इस शहर में है दुनिया का सबसे सस्ता होटल, एक रात बिताने के लिए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ 22 रूपए

World's cheapest hotel
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.