“पाकिस्तान कर रहा है परमाणु हथियारों की टेस्टिंग”, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा खुलासा

Pakistan testing nuclear weapons, Donald Trump reveals (Photo - Patrika Graphics)
अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपने दूसरे कार्यकाल में पूरी तरह से एक्टिव हैं। ट्रंप बड़े-बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं और न ही बड़े-बड़े बयान देने से। पत्रकारों से बातचीत करते समय अक्सर ही अमेरिकी राष्ट्रपति बयानबाजी करते हैं। हाल ही में ट्रंप ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा भी किया।
ट्रंप ने अपने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि पाकिस्तान, परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। हालांकि टीवी चैनल ने इस इंटरव्यू को प्रसारित करते समय इस पार्ट को एडिट कर दिया, लेकिन ट्रंप ने इस इंटरव्यू का अनएडिटेड वर्ज़न खुद ही शेयर कर दिया है, जिसमें उन्हें ऐसा कहते हुए सुना जा सकता है।
ट्रंप ने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा, "अमेरिका, परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करेगा क्योंकि दूसरे कई देश भी ऐसा कर रहे हैं। निश्चित रूप से नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। पाकिस्तान भी परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। ये देश आपको इस बारे में बताते नहीं। जितने ताकतवर देश हैं, आपको हमेशा पता नहीं चलता कि वो कहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि दुनिया काफी बड़ी है। वो धरती के अंदर बहुत गहराई में टेस्टिंग करते हैं, जहाँ किसी को पता नहीं चलता। बस हल्की कंपन महसूस होती है।”
ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही फरमान जारी किया है कि अमेरिका, परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू करेगा। ट्रंप ने अमेरिकी युद्ध विभाग (रक्षा विभाग) को तुरंत ऐसा करने के निर्देश दे दिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग