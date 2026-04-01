यूक्रेन की राजधानी कीव में फायरिंग: 5 लोगों की मौत, 10 घायल, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया

इससे पहले कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया था कि एक बंदूकधारी ने कीव के एक सुपरमार्केट में लोगों पर गोलियां चलाईं और उन्हें बंधक बना लिया, जिसमें कई मारे गए और कई घायल हो गए है। मेयर ने बताया कि एक युवती की मौत अस्पात में इलाज के दौरान हुई। गृह मंत्री इगोर क्लिमेंको ने बताया कि हमलवार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गिरफ्तार करने के प्रयास में मार गिराया गया। उन्होंने बताया कि बंदूकधारी को मार गिराने से पहले पुलिस ने उससे करीब 40 मिनट बात की गई थी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।