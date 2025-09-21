अमेरिका में काम करने का सपना महंगा, H-1B Visa फीस बढ़ने का झटका, सीधे US से जानिए एक्सपर्ट्स की राय

अमेरिका की ओर से लगाया गया नया $100,000 H-1B वीज़ा शुल्क भारतीय पेशेवरों के लिए अवसरों को बहुत कम कर देगा, वहीं वीज़ा को केवल शीर्ष-स्तरीय, उच्च-वेतन वाली भूमिकाओं तक सीमित कर देगा। भारतीय आईटी कंपनियों और छात्रों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ेगा, उन्हें असहनीय लागतों और कम प्रायोजनों का सामना करना पड़ेगा। इससे अमेरिका-भारत के व्यापारिक संबंध बाधित हो सकते हैं, प्रतिभाएं दूसरे देशों की ओर जा सकती हैं और द्विपक्षीय संबंधों में तनाव आ सकता है। दीर्घकालिक रूप से, इस मुद्दे को कूटनीतिक रूप से हल करने की आवश्यकता है अन्यथा यह भारतीय पेशेवरों के लिए अवसरों को काफी कम कर देगा, वीज़ा को केवल शीर्ष-स्तरीय, उच्च-वेतन वाली भूमिकाओं तक सीमित कर देगा। भारतीय आईटी कंपनियों और छात्रों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ेगा, उन्हें असहनीय लागतों और कम प्रायोजनों का सामना करना पड़ेगा। इससे अमेरिका-भारत के व्यापारिक संबंध बाधित हो सकते हैं और प्रतिभाएं दूसरे देशों की ओर जा सकती हैं और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में तनाव आ सकता है। कुल मिला कर अमेरिका के निवासी इस खबर से बहुत खुश नहीं हैं। यह स्वागत योग्य कदम नहीं है।