भारत पर आतंकी हमलों की साजिश कर रहा है मोस्ट वॉन्टेड हाफिज़ सईद, खुफिया रिपोर्ट से हुआ खुलासा

भारत की खुफिया एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार सईद, भारत पर आतंकी हमलों के लिए बांग्लादेश (Bangladesh) को लॉन्चपैड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध काफी मज़बूत हुए हैं। सईद के करीबी सहयोगी इब्तिसाम इलाही जहीर (Ibtisam Elahi Zaheer) को कुछ समय पहले ही बांग्लादेश में देखा गया है। वह पाकिस्तान की मरकज़ी जमीयत अहल-ए-हदीस का महासचिव है और सईद के साथ 24 सालों से जुड़ा हुआ है। जहीर को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित किया हुआ है। वह 25 अक्टूबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचा और भारत-बांग्लादेश बॉर्डर से लगे जिलों का मुआयना किया।