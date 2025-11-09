पीएम मोदी करेंगे भूटान का दौरा, दोनों देशों के संबंधों और मज़बूत करने पर होगी चर्चा

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) भूटान (Bhutan) का दौरा करने वाले हैं। देश के विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। पीएम मोदी का भूटान दौरा एक राजकीय दौरा होगा और 11 से 12 नवंबर तक दो दिवसीय होगा। पीएम मोदी अपने कार्यकाल के दौरान इससे पहले तीन बार भूटान का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक (Bhutan King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) के न्यौते पर भूटान जा रहे हैं।