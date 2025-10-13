Patrika LogoSwitch to English

हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को किया रिहा

Israel-Hamas Ceasefire: हमास ने आज सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया है। गाज़ा में शांति की स्थापना के पहले चरण के तहत हमास ने यह कदम उठाया है।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 13, 2025

Hamas releases hostages

Hamas releases hostages (Photo - CNN on social media)

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच युद्धविराम हो चुका है है। गाज़ा (Gaza) में शांति की स्थापना के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शांति प्लान के पहले चरण के लिए दोनों पक्षों की सहमति के बाद यह युद्धविराम हुआ है। इज़रायली सेना ने गाज़ा पर हमले रोक दिए हैं और गाज़ावासियों ने उत्तर में अपने घर लौटना शुरू कर दिया है। आज सोमवार, सुबह, 13 अक्टूबर को हमास ने दो चरणों में बंधकों की रिहाई का वादा किया था और अब हमास ने अपना वादा पूरा किया है।

हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को किया रिहा

हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया है। हमास ने बंधकों की रिहाई दो चरणों में की। पहले चरण में 7 बंधकों को रिहा किया गया और फिर करीब डेढ़ घंटे बाद बाकी बचे 13 बंधकों को भी रिहा कर दिया गया। पहले यह खबर आई थी कि हमास दोनों चरणों में 10-10 बंधकों को रिहा करेगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। हमास ने इन बंधकों को रेड क्रॉस कमेटी को सौंपा, जहाँ से इन्हें तेल अवीव लेकर जाया जाएगा। पहले 7 बंधकों को तेल अवीव (Tel Aviv) ले जाया जा चुका है और बाकी बचे 13 बंधकों को भी जल्द ही तेल अवीव पहुंचाया जाएगा।

इज़रायल भी करेगा फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद

हमास के सभी जीवित बंधकों को रिहा करने के बाद अब इज़रायल भी फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। इज़रायल की तरफ से जल्द ही करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया जाएगा। इज़रायली पीएम ऑफिस की तरफ से ऐसा करने की तैयारी कर ली गई है।

परिजन उत्साहित

इज़रायल के तेल अवीव में होस्टेज स्क्वायर, जहाँ सभी बंधकों का आज स्वागत किया जाएगा, पर देर रात से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। बंधकों के परिजन काफी खुश हैं और 2 साल के बाद उनसे मिलने के लिए बेहद उत्साहित हैं।

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

13 Oct 2025 02:08 pm

Published on:

13 Oct 2025 02:01 pm

Hindi News / World / हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को किया रिहा

