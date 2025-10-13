हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को किया रिहा

हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया है। हमास ने बंधकों की रिहाई दो चरणों में की। पहले चरण में 7 बंधकों को रिहा किया गया और फिर करीब डेढ़ घंटे बाद बाकी बचे 13 बंधकों को भी रिहा कर दिया गया। पहले यह खबर आई थी कि हमास दोनों चरणों में 10-10 बंधकों को रिहा करेगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। हमास ने इन बंधकों को रेड क्रॉस कमेटी को सौंपा, जहाँ से इन्हें तेल अवीव लेकर जाया जाएगा। पहले 7 बंधकों को तेल अवीव (Tel Aviv) ले जाया जा चुका है और बाकी बचे 13 बंधकों को भी जल्द ही तेल अवीव पहुंचाया जाएगा।