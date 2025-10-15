हमास ने 8 मृत बंधकों के शव इज़रायल को सौंपे, 20 अभी भी बाकी

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच युद्धविराम हो चुका है। गाज़ा (Gaza) में शांति की स्थापना के पहले चरण के तहत सोमवार को हमास ने दो चरणों में सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया। बदले में इज़रायल ने भी करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव का दोनों पक्ष पालन कर रहे हैं। हमास ने भले ही सभी जीवित बंधकों को रिहा कर दिया है, लेकिन अभी तक सभी मृत बंधकों के शव इज़रायल को नहीं लौटाए हैं।