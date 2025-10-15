हमास ने 8 मृत बंधकों के शव इज़रायल को सौंपे, 20 अभी भी बाकी

Hamas hands over dead bodies of hostages to Israel (Photo - Washington Post)
इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच युद्धविराम हो चुका है। गाज़ा (Gaza) में शांति की स्थापना के पहले चरण के तहत सोमवार को हमास ने दो चरणों में सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया। बदले में इज़रायल ने भी करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव का दोनों पक्ष पालन कर रहे हैं। हमास ने भले ही सभी जीवित बंधकों को रिहा कर दिया है, लेकिन अभी तक सभी मृत बंधकों के शव इज़रायल को नहीं लौटाए हैं।
हमास ने अब तक दो चरणों में 8 मृत बंधकों के शव इज़रायल को सौंपे हैं। पहले चरण में 4 और दूसरे चरण में 4 शवों को इज़रायल के हवाले कर दिया गया है।
हमास के पास अभी भी 20 मृत बंधकों के शव बाकी हैं। इज़रायल ने हमास को जल्द से जल्द इन मृत बंधकों के शव सौंपने का फरमान सुनाया है। इज़रायल ने यह भी कहा है कि हमास द्वारा लौटाए गए शवों में से एक बंधक का नहीं है।
इज़रायल ने गाज़ा में मानवीय सहायता वाले ट्रकों की आधी संख्या को ही ग्रीन सिग्नल दिया है। साथ ही अभी तक राफाह क्रासिंग भी नहीं खोली है। इज़रायल ने शर्त रखी है कि जब बाकी बचे मृत बंधकों के शवों को लौटा दिया जाएगा, तब ही इज़रायल, गाज़ा में पहुंचाने वाली मानवीय सहायता के सभी ट्रकों को एंट्री लेने देगा और राफाह क्रासिंग भी खोलेगा।
