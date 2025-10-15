Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर तेज़ हुई जंग, तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों की पतलूनें शहर में टांगी

Pakistan-Afghanistan Clashes: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर बॉर्डर पर जंग तेज़ हो गई है। देर रात कुर्रम जिले में स्थित बॉर्डर पर दोनों पक्षों में जमकर गोलीबारी और बमबारी हुई।

1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 15, 2025

Clashes between Pakistan and Afghanistan

Clashes between Pakistan and Afghanistan (Photo - IANS)

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच चल रही दुश्मनी बढ़ती ही जा रही है। तालिबान (Taliban) के देश की सत्ता में लौटने के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच कई बार जंग छिड़ चुकी है। पिछले कुछ दिनों में एक बार दोनों देशों की बॉर्डर पर दोनों पक्षों के बीच जंग छिड़ गई है। इस जंग में तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को गहरा जख्म देते हुए काफी नुकसान पहुंचाया है। तालिबान के अनुसार इस जंग में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए और 30 घायल हुए। कई पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ भी लिया गया। हालांकि बीच में यह जंग रुकी, लेकिन बीती देर रात एक बार फिर बॉर्डर पर जंग तेज़ हो गई है।

अंधाधुंध गोलीबारी-बमबारी से दहल उठा इलाका

बीती देर रात खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में दोनों देशों के बीच स्थित बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों और तालिबान लड़ाकों के बीच जंग एक बार फिर से तेज़ हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर जमकर गोलीबारी-बमबारी की। हालांकि इससे कितना नुकसान हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

अफगानिस्तान में मना जश्न

इसी बीच मंगलवार को अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में मिली सफलता का जश्न भी मनाया गया। तालिबान लड़ाकों ने पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों की पतलून और राइफलें शहर के केंद्रों में टांग दी है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इतना ही नहीं, तालिबान ने मंगलवार को पूरे अफगानिस्तान में विजय रैलियाँ निकालीं।

तालिबानी लड़ाकों को मालाएं पहनाकर किया जा रहा सम्मान

पाकिस्तान अपनी आदत के मुताबिक खुद को विजेता बताने में लगा हुआ है, लेकिन असली जश्न तो अफगानिस्तान की सड़कों पर मन रहा है। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की खुशी मना रहे है। तालिबानी लड़ाकों को मालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है।

ये भी पढ़ें

रक्षा मंत्री राजनाथ ने बिना नाम लिए अमेरिका-पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा – “कुछ देश खुलेआम कर रहे नियमों का उल्लंघन”
विदेश
Indian Defense Minister Rajnath Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

15 Oct 2025 12:10 pm

Published on:

15 Oct 2025 11:54 am

Hindi News / World / पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर तेज़ हुई जंग, तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों की पतलूनें शहर में टांगी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका के फिर बदले सुर, चीन के खिलाफ चाहता है भारत का साथ

American President Donald Trump, Indian Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping
विदेश

जंगलों की कटाई के लिए ज़िम्मेदार उद्योगों को जमकर मिल रही फंडिंग, इंसानियत पर मंडरा रहा खतरा

Deforestation
विदेश

रक्षा मंत्री राजनाथ ने बिना नाम लिए अमेरिका-पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा – “कुछ देश खुलेआम कर रहे नियमों का उल्लंघन”

Indian Defense Minister Rajnath Singh
विदेश

100% एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद ट्रंप ने चीन पर लगाया जानबूझकर अमेरिकी सोयाबीन न खरीदने का आरोप

Donald Trump and Xi Jinping
विदेश

चीन के लिए जासूसी के आरोप में भारतीय मूल के अमेरिकी एक्सपर्ट को FBI ने किया गिरफ्तार

ashley tellis
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.