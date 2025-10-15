रक्षा मंत्री राजनाथ ने बिना नाम लिए अमेरिका-पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा – “कुछ देश खुलेआम कर रहे नियमों का उल्लंघन”

भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Indian Defense Minister Rajnath Singh) ने मंगलवार को मानेकशॉ सेंटर में चल रहे संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में संबोधन देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों को 4जी फॉर्मूला पर काम करना होगा। इसके तहत कंसल्टेशन यानी कि परामर्श, कॉपरेशन यानी कि सहयोग, कॉर्डिनेशन यानी कि समन्वय और कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता निर्माण के सिद्धांत पर काम करना होगा।