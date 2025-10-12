बंधकों की रिहाई सोमवार सुबह से होगी शुरू – हमास

War in Gaza is over (Representational Photo)
इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहा युद्ध अब खत्म हो गया है। 2 साल के बाद अब गाज़ा में युद्धविराम हो गया है। इस बारे में हमास के वार्ताकार ने जानकारी दी है। अमेरिका (United States Of America) और अन्य मध्यस्थों की कोशिशों का सकारात्मक असर देखने को मिला है।इज़रायल की तरफ से अब और हमले नहीं किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने शांति की स्थापना के पहले चरण के लिए सहमति जता दी है।
गाज़ा में शांति की स्थापना के लिए हमास और इज़रायल में बंधकों और कैदियों की रिहाई पर सहमति बन गई है। हमास की तरफ से सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा किया जाएगा और इज़रायल की तरफ से करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया जाएगा। हमास ने जानकारी दी है कि सोमवार सुबह से बंधकों की रिहाई शुरू की जाएगी, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।
