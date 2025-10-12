Patrika LogoSwitch to English

बंधकों की रिहाई सोमवार सुबह से होगी शुरू – हमास

Israel-Hamas War: हमास ने बंधकों की रिहाई पर बड़ा अपडेट दिया है। कब शुरू होगी यह प्रक्रिया? आइए हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 12, 2025

War in Gaza is over

War in Gaza is over (Representational Photo)

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहा युद्ध अब खत्म हो गया है। 2 साल के बाद अब गाज़ा में युद्धविराम हो गया है। इस बारे में हमास के वार्ताकार ने जानकारी दी है। अमेरिका (United States Of America) और अन्य मध्यस्थों की कोशिशों का सकारात्मक असर देखने को मिला है।इज़रायल की तरफ से अब और हमले नहीं किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने शांति की स्थापना के पहले चरण के लिए सहमति जता दी है।

सोमवार सुबह से शुरू होगी बंधकों की रिहाई

गाज़ा में शांति की स्थापना के लिए हमास और इज़रायल में बंधकों और कैदियों की रिहाई पर सहमति बन गई है। हमास की तरफ से सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा किया जाएगा और इज़रायल की तरफ से करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया जाएगा। हमास ने जानकारी दी है कि सोमवार सुबह से बंधकों की रिहाई शुरू की जाएगी, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

12 Oct 2025 05:50 am

Published on:

12 Oct 2025 05:46 am

Hindi News / World / बंधकों की रिहाई सोमवार सुबह से होगी शुरू – हमास

