बंधकों की रिहाई सोमवार सुबह से होगी शुरू – हमास

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहा युद्ध अब खत्म हो गया है। 2 साल के बाद अब गाज़ा में युद्धविराम हो गया है। इस बारे में हमास के वार्ताकार ने जानकारी दी है। अमेरिका (United States Of America) और अन्य मध्यस्थों की कोशिशों का सकारात्मक असर देखने को मिला है।इज़रायल की तरफ से अब और हमले नहीं किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने शांति की स्थापना के पहले चरण के लिए सहमति जता दी है।