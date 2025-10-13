जल्द ही हमास करेगा बंधकों की रिहाई शुरू, इज़रायल भी करेगा फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच युद्धविराम हो चुका है है। 2 साल के बाद अब गाज़ा में युद्ध खत्म हो चुका है। दोनों पक्षों ने शांति की स्थापना के पहले चरण के लिए सहमति जता दी है, जिसके बाद इज़रायली सेना ने गाज़ा पर हमले रोक दिए। गाज़ावासियों ने उत्तर में अपने घर लौटना शुरू कर दिया है। युद्धविराम और शांति के पहले चरण के तहत हमास, आज, सोमवार, 13 अक्टूबर को बंधकों को रिहा करेगा।