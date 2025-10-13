Patrika LogoSwitch to English

जल्द ही हमास करेगा बंधकों की रिहाई शुरू, इज़रायल भी करेगा फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद

Israel-Hamas Ceasefire: इज़रायल और हमास के बीच युद्धविराम हो चुका है। हमास आज बंधकों की रिहाई शुरू करेगा। बंधकों की रिहाई के बाद इज़रायल भी फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 13, 2025

Hamas to release hostages

Hamas to release hostages (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच युद्धविराम हो चुका है है। 2 साल के बाद अब गाज़ा में युद्ध खत्म हो चुका है। दोनों पक्षों ने शांति की स्थापना के पहले चरण के लिए सहमति जता दी है, जिसके बाद इज़रायली सेना ने गाज़ा पर हमले रोक दिए। गाज़ावासियों ने उत्तर में अपने घर लौटना शुरू कर दिया है। युद्धविराम और शांति के पहले चरण के तहत हमास, आज, सोमवार, 13 अक्टूबर को बंधकों को रिहा करेगा।

जल्द होगी बंधकों की रिहाई शुरू

हमास की तरफ से जीवित बंधकों की रिहाई जल्द शुरू होगी। जानकारी के अनुसार हमास दो चरणों में बंधकों को रिहा करेगा। पहला चरण लोकल समयानुसार सुबह 8 बजे शुरू होगा और इसमें 10 बंधकों को रिहा किया जाएगा। दूसरे चरण में सुबह 10 बजे शेष बचे 10 बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि इस समय में ऊपर- नीचे होने की संभावना है, लेकिन अब बंधकों की रिहाई में ज़्यादा समय नहीं बचा है।

परिजन उत्साहित

बंधकों की रिहाई से उनके परिजन उत्साहित हैं। इज़रायल में होस्टेज स्क्वायर पर देर रात से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, जहाँ बंधकों का स्वागत किया जाएगा।

इज़रायल भी करेगा फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद

शांति समझौते के तहत इज़रायल भी करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। सभी बंधकों की रिहाई के बाद इज़रायल, फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

