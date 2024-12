Happy New Year 2025: भारत में हो रही शुरुआत, दुनिया के इस देश में न्यू ईयर का जश्न शुरू, देखें वी डियो:

Happy New Year 2025: 2025 का नया साल दुनिया भर में मनाने का समय अलग अलग है। (New Year Celebrations) , क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न समय क्षेत्र होते हैं। दुनिया में सबसे पहले नये साल का जश्न मनाने का मौका आकलैंड के नाम है। 31 दिसंबर को ( New Year’s Eve celebrations) रात के 12 बजते ही नया साल शुरू हो जाएगा, लेकिन यह समय अलग-अलग देशों में अलग-अलग होगा। इस 31 दिसंबर को जैसे ही रात के 12 बजेंगे, दुनियाभर में नए साल का जश्न शुरू (Latest New Year-Celebrations News) हो जाएगा। पर क्या आप जानते हैं, न्यूजीलैंड में भारत से साढ़े 7 घंटे पहले ही नया साल आएगा (Countdown to 2025), जबकि अमेरिका में साढ़े 9 घंटे बाद। इस तरह पूरी दुनिया में नया साल आने की जर्नी 19 घंटों बाद शुरू होगी यहां पर कुछ प्रमुख देशों और उनके समय क्षेत्रों का विवरण दिया गया है, जो बताता है कि 2025 का नया साल इन देशों में कितने घंटे बाद है: