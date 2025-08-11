Harry Potter की एक्ट्रेस को तलाक के अगले दिन आया ट्रंप का कॉल, की थी ये पेशकश

एमा ने बताया कि यह बात साल 1998 की है जब वह ‘प्राइमरी कलर्स’ की शूटिंग कर रही थीं और वैन में बैठी थीं। अचानक उनके फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, ‘हैलो, मैं डॉनल्ड ट्रंप बोल रहा हूं।’ एम्मा को लगा कि ये किसी की शरारत है तो उन्होंने जवाब दिया, ‘मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं?’ फिर उधर से आवाज आई, ‘मुझे खुशी होगी कि आप मेरे किसी खूबसूरत प्लेस पर आकर रुकें। शायद हम रात का खाना खा सकें।’ ये सुनकर एमा ने तुरंत कहा, ‘ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर बात करती हूं।’