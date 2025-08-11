11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

Harry Potter की एक्ट्रेस को तलाक के अगले दिन आया ट्रंप का कॉल, की थी ये पेशकश

Harry Potter Actress: हैरी पॉटर फिल्म सीरीज के तीसरे भाग में जादूगरनी सिबिल ट्रेलॉनी का किरदार निभाने वाली ऐक्ट्रस एमा थॉम्पसन ने कहा कि तलाक के अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। उन्होंने डिनर डेट की पेशकश की थी।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 11, 2025

डोनाल्ड ट्रंप पर हैरी पॉटर की एक्ट्रेस का खुलासा (फोटो - Washington Post)
डोनाल्ड ट्रंप पर हैरी पॉटर की एक्ट्रेस का खुलासा (फोटो - Washington Post)

Harry Potter Actress: हैरी पॉटर फिल्म सीरीज के तीसरे भाग में जादूगरनी सिबिल ट्रेलॉनी का किरदार निभाने वाली ऐक्ट्रस एमा थॉम्पसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एमा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उनके तलाक वाले दिन कॉल किया था।

एमा ने बताया कि यह बात साल 1998 की है जब वह ‘प्राइमरी कलर्स’ की शूटिंग कर रही थीं और वैन में बैठी थीं। अचानक उनके फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, ‘हैलो, मैं डॉनल्ड ट्रंप बोल रहा हूं।’ एम्मा को लगा कि ये किसी की शरारत है तो उन्होंने जवाब दिया, ‘मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं?’ फिर उधर से आवाज आई, ‘मुझे खुशी होगी कि आप मेरे किसी खूबसूरत प्लेस पर आकर रुकें। शायद हम रात का खाना खा सकें।’ ये सुनकर एमा ने तुरंत कहा, ‘ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर बात करती हूं।’

ये भी पढ़ें

Turkiye Earthquake: तुर्किए में फिर आया जोरदार भूकंप, जानिए रिएक्टर स्केल पर कितनी रही तीव्रता
विदेश
तुर्किए में महसूस किए गए भूकंप के झटके (फाइल फोटो)

शायद में बदल सकती थी अमेरिकी इतिहास

एमा ने बताया कि उस वक्त ट्रंप 52 साल के थे और अपनी दूसरी पत्नी, मॉडल मारला मेपल्स से अलग हो चुके थे। ट्रंप ने उनका नंबर ढूंढ निकाला। यह पीछा करने जैसा था। वह आगे कहती हैं, ’मैं ट्रंप के साथ डेट पर जा सकती थी और तब मेरे पास बताने के लिए एक अनोखी कहानी होती। शायद मैं अमरीकी इतिहास की दिशा भी बदल देती।’

ट्रंप पर कई बार लगे हैं यौन उत्पीड़न के आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति पर कई बार यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अक्टूबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप पर एक रिपोर्ट छापा था। इसमें ट्रंप का एक हॉलीवुड टेप प्रकाशित किया था, जिसमें जेसिका लीड्स समेत कुछ महिलाओं ने ट्रंप पर यौन हमला करने का आरोप लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति की पूर्व पत्नी इवाना ने भी उन पर रेप के आरोप लगाए। एक किताब में इवाना ने कहा कि साल 1989 में ट्रंप ने उनके कपड़े फाड़ दिए थे और रेप किया था। हालांकि, ट्रंप के वकील ने इन आरोपों को खारिज करते हुए झूठा करार दिया था।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Aug 2025 07:53 am

Hindi News / World / Harry Potter की एक्ट्रेस को तलाक के अगले दिन आया ट्रंप का कॉल, की थी ये पेशकश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.