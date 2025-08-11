Harry Potter की एक्ट्रेस को तलाक के अगले दिन आया ट्रंप का कॉल, की थी ये पेशकश

Harry Potter Actress: हैरी पॉटर फिल्म सीरीज के तीसरे भाग में जादूगरनी सिबिल ट्रेलॉनी का किरदार निभाने वाली ऐक्ट्रस एमा थॉम्पसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एमा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उनके तलाक वाले दिन कॉल किया था।
एमा ने बताया कि यह बात साल 1998 की है जब वह ‘प्राइमरी कलर्स’ की शूटिंग कर रही थीं और वैन में बैठी थीं। अचानक उनके फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, ‘हैलो, मैं डॉनल्ड ट्रंप बोल रहा हूं।’ एम्मा को लगा कि ये किसी की शरारत है तो उन्होंने जवाब दिया, ‘मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं?’ फिर उधर से आवाज आई, ‘मुझे खुशी होगी कि आप मेरे किसी खूबसूरत प्लेस पर आकर रुकें। शायद हम रात का खाना खा सकें।’ ये सुनकर एमा ने तुरंत कहा, ‘ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर बात करती हूं।’
एमा ने बताया कि उस वक्त ट्रंप 52 साल के थे और अपनी दूसरी पत्नी, मॉडल मारला मेपल्स से अलग हो चुके थे। ट्रंप ने उनका नंबर ढूंढ निकाला। यह पीछा करने जैसा था। वह आगे कहती हैं, ’मैं ट्रंप के साथ डेट पर जा सकती थी और तब मेरे पास बताने के लिए एक अनोखी कहानी होती। शायद मैं अमरीकी इतिहास की दिशा भी बदल देती।’
अमेरिकी राष्ट्रपति पर कई बार यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अक्टूबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप पर एक रिपोर्ट छापा था। इसमें ट्रंप का एक हॉलीवुड टेप प्रकाशित किया था, जिसमें जेसिका लीड्स समेत कुछ महिलाओं ने ट्रंप पर यौन हमला करने का आरोप लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति की पूर्व पत्नी इवाना ने भी उन पर रेप के आरोप लगाए। एक किताब में इवाना ने कहा कि साल 1989 में ट्रंप ने उनके कपड़े फाड़ दिए थे और रेप किया था। हालांकि, ट्रंप के वकील ने इन आरोपों को खारिज करते हुए झूठा करार दिया था।