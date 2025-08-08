पावरलाइन से टकराकर नदी पर क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, सेंट चार्ल्स काउंटी में 2 लोगों की मौत

प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) के मामले दुनियाभर में ही बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन ही इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बेहद ही गंभीर विषय है। इसी तरह का अब एक और मामला सामने आया है। गुरुवार को अमेरिका (United States Of America) के मिसौरी (Missouri) राज्य में सेंट चार्ल्स काउंटी (St. Charles County) में यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर की टक्कर मिसिसिपी नदी (Mississippi River) पार कर रही पावरलाइन से हो गई। इस वजह से हेलीकॉप्टर नदी पर क्रैश हो गया और वहाँ पर बने बजरे से जा टकराया।