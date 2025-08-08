8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

पावरलाइन से टकराकर नदी पर क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, सेंट चार्ल्स काउंटी में 2 लोगों की मौत

Helicopter Crash: अमेरिका के मिसौरी राज्य में सेंट चार्ल्स काउंटी में मिसिसिपी नदी पर हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

Tanay Mishra

Aug 08, 2025

Helicopter crashes in St. Charles County
हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश (फोटो - वॉशिंगटन पोस्ट)

प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) के मामले दुनियाभर में ही बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन ही इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बेहद ही गंभीर विषय है। इसी तरह का अब एक और मामला सामने आया है। गुरुवार को अमेरिका (United States Of America) के मिसौरी (Missouri) राज्य में सेंट चार्ल्स काउंटी (St. Charles County) में यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर की टक्कर मिसिसिपी नदी (Mississippi River) पार कर रही पावरलाइन से हो गई। इस वजह से हेलीकॉप्टर नदी पर क्रैश हो गया और वहाँ पर बने बजरे से जा टकराया।

क्रैश होने के बाद लगी हेलीकॉप्टर में आग

क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हालांकि आग पर कुछ ही देर में काबू पा लिया गया, लेकिन इस वजह से हेलीकॉप्टर जलकर राख हो गया।

2 लोगों की मौत

अमेरिका के मिसौरी राज्य में सेंट चार्ल्स काउंटी में मिसिसिपी नदी पर हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से उसमें सवार 2 लोग मारे गए। मृतकों की पहचान कर ली गई है।

मामले की जांच हुई शुरू

हेलीकॉप्टर क्रैश की इस घटना की जांच शुरू हो गई है। मामले की जांच FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) द्वारा की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो ह्यूजेस 369डी (Hughes 369D) था।

Updated on:

08 Aug 2025 09:43 am

Published on:

08 Aug 2025 09:36 am

पावरलाइन से टकराकर नदी पर क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, सेंट चार्ल्स काउंटी में 2 लोगों की मौत

