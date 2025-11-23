अनार के जूस के डिब्बों में करोड़ों की हेरोइन की तस्करी कर रहे थे पिता और पुत्र, जानें जेल जाने से कैसे बचे

अफगानिस्तान से अनार के जूस में छिपा कर लाई गई हेरोइन। ( फोटो : X Handle/@PublicSafetyMMC.)
Heroin Smuggling Pomegranate Juice UK: ब्रिटेन की अपराध दुनिया में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बर्मिंघम के रहने वाले 54 साल के कॉलिन बार्टलेट और उनके 30 साल के बेटे ली बार्टलेट एक बड़े तस्करी नेटवर्क (Father Son Drug Smuggling) का हिस्सा थे। ये लोग अफगानिस्तान से अनार का जूस (Heroin Smuggling Pomegranate Juice UK) मंगवा कर उसमें हेरोइन छिपा कर ले जाते थे। नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) ने मई 2023 में बर्मिंघम (NCA Heroin Bust Birmingham) के एक कंटेनर से 420 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की, जिसकी स्ट्रीट वैल्यू करीब 2200 करोड़ रुपये (20.3 मिलियन पाउंड) बताई गई। यह ड्रग्स 2.6 टन जूस के डिब्बों में घुला हुआ था, जो सामान्य जूस की बोतलों के साथ मिलाया गया था। पिता-पुत्र को गिरफ्तार करने का सीन फिल्मी था। NCA के एजेंट छिपे हुए थे जब बार्टलेट जोड़ी और 11 मजदूर कंटेनर उतार रहे थे। जैसे ही सामान निकला, अफसरों ने छापा मारा और दोनों को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि ये लोग एक फर्जी कंपनी चला रहे थे, जिसका डायरेक्टर नाम मात्र का था। अगस्त 2025 में बर्मिंघम क्राउन कोर्ट ने उन्हें संगठित अपराध गैंग की गतिविधियों में शामिल होने का दोषी ठहराया। हालांकि, ड्रग्स इम्पोर्ट बैन तोड़ने की साजिश के आरोप से दोनों आरोपी बच निकले।
सजा सुनाने का दिन आया तो कोर्ट ने सख्ती दिखाई, लेकिन रहम भी किया। कॉलिन को 24 महीने की जेल, जबकि ली को 18 महीने की सजा मिली। लेकिन दोनों की सजाएं दो साल के लिए सस्पेंड कर दी गईं। मतलब, उन्हें फिलहाल जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी, लेकिन एक छोटी सी चूक पर यह सजा लागू हो जाएगी। NCA के ब्रांच कमांडर डेरेक इवांस ने कहा, "ये लोग ब्रिटेन में करोड़ों की ड्रग्स ला कर कमजोर लोगों को बर्बाद करने वाले थे। "
बहरहाल यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। एनसीए दो अन्य सदस्यों 56 साल के शमुत खान और 23 साल के मतिउल्लाह जमानखेल की तलाश कर रही है। ये वाशवुड हीथ के रहने वाले हैं और नवंबर 2023 से फरार हैं। इनका कनेक्शन बर्मिंघम के एल्म रॉक और शॉ हिल रोड इलाकों से है। इवांस ने चेतावनी दी, "ये जानते हैं कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। जो इनकी मदद करेगा, उसे भी सजा मिलेगी। जनता से अपील है, अगर दिखें तो तुरंत बताएं।" ध्यान रहे कि यह तस्करी नेटवर्क अफगानिस्तान के अफीम उत्पादन से जुड़ा था, जो यूके में ड्रग्स की बाढ़ ला सकता था।
