इजरायल को टक्कर देने के लिए हिजबुल्लाह की राष्ट्रव्यापी अपील, जानिए क्या कहा?

उन्होंने कहा-गोलीबारी के बीच इजरायली दुश्मन के साथ बातचीत करना आत्मसमर्पण थोपने और लेबनान की क्षमताओं को छीनने के बराबर है। खासकर तब, जब ऐसे दुश्मन के साथ बातचीत को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है जो जमीन पर कब्जा कर चुका है और रोजाना आक्रामकता कर रहा है। नईम कासिम ने आगे कहा कि हम इस समय एक ही नारे के तहत इजरायल-अमेरिकी दुश्मन के खिलाफ राष्ट्रीय एकता का आह्वान करते हैं कि आक्रमण को रोकना और भूमि और जनता को मुक्त कराना। अन्य सभी मुद्दों पर बाद में चर्चा की जा सकती है।