ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को मिला सऊदी अरब का साथ, गदगद हुए ट्रंप, बोले- वो योद्धा हैं

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के खिलाफ जारी जंग में सऊदी अरब का साथ मिला है। सऊदी का साथ मिलने पर ट्रंप ने वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि क्राउन प्रिंस एक योद्धा हैं। वह हमारे साथ मिलकर लड़ रहे हैं। सऊदी अरब ने बहुत बढ़िया काम किया है और UAE ने भी अच्छा काम किया है। ट्रंप ने आगे कहा कि कतर ने तो कमाल ही कर दिया। कतर ने काफी खतरनाक हमले झेले हैं। आप असल में पैदल चलकर ही सीमा पार कर सकते हैं। कतर को झटका तो लगा, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। वे बहुत मजबूत रहे हैं।