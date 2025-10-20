Patrika LogoSwitch to English

हांगकांग एयरपोर्ट पर विमान हादसा, लैंडिंग के दौरान समुद्र में गिरा विमान, 2 की मौत

Hong Kong Plane Crash: हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आ रही एमिरेट्स कार्गो फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई और समुद्र में जा गिरी। इस दुर्घटना में दो ग्राउंड सिक्योरिटी स्टाफ की मौत हो गई।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 20, 2025

Flight Accident in Hongkong

हांगकांग एयरपोर्ट पर विमान हादसा (X)

हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। दुबई से आ रही एमिरेट्स कार्गो फ्लाइट EK9788 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई और समुद्र में जा गिरी। इस दुर्घटना में दो ग्राउंड सिक्योरिटी स्टाफ की मौत हो गई, जबकि विमान के चार क्रू मेंबर्स सुरक्षित बच निकले।

क्या है पूरा मामला?

हादसा सुबह करीब 3:50 बजे (स्थानीय समय) हुआ, जब बोइंग 747-400 कार्गो विमान नॉर्थ रनवे पर लैंड कर रहा था। अधिकारियों के अनुसार, विमान ने लैंडिंग के बाद रनवे से विचलन कर लिया और एयरपोर्ट की बाड़ तोड़ते हुए बाहर खड़ी एक पैट्रोल वाहन से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पैट्रोल कार समुद्र में धकेल दी गई, जिसमें सवार दो सिक्योरिटी कर्मचारी फंस गए।

पैट्रोल कार से टकराया प्लेन

एयरपोर्ट ऑपरेशंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टीवन यिउ ने बताया, "विमान रनवे से दूर हो गया और बाड़ तोड़कर पैट्रोल कार से टकराया, जिसे समुद्र में धकेल दिया गया।" डाइवर्स ने समुद्र से दोनों शव बरामद कर लिए। मृतक कर्मचारियों की उम्र 30 और 41 वर्ष बताई जा रही है, जिनके पास क्रमशः 7 और 12 वर्षों का अनुभव था।

दुबई से आ रहा था विमान

विमान दुबई के अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर आ रहा था और तुर्की की एयरलाइन ACT का संचालन था। एमिरेट्स ने बयान जारी कर कहा कि विमान को लैंडिंग पर नुकसान पहुंचा, लेकिन क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और विमान में कोई कार्गो नहीं था।

मामले की जांच जारी

हांगकांग सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि मौसम और रनवे की स्थिति सामान्य थी, कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं मिला। हालांकि, क्रिमिनल जांच की संभावना से इंकार नहीं किया गया है। नॉर्थ रनवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, लेकिन साउथ और सेंट्रल रनवे पर उड़ानें सामान्य चल रही हैं।

उद्घाटन के बाद दूसरा घातक हादसा

यह हादसा 1998 में चेक लैप कोक एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद यहां का दूसरा घातक हादसा है। 1999 में एक चाइना एयरलाइंस फ्लाइट टाइफून के दौरान क्रैश लैंडिंग में तीन लोगों की मौत हुई थी। दुनिया के सबसे व्यस्त कार्गो एयरपोर्ट पर यह दुर्घटना सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही है।

Published on:

20 Oct 2025 11:03 am

Hindi News / World / हांगकांग एयरपोर्ट पर विमान हादसा, लैंडिंग के दौरान समुद्र में गिरा विमान, 2 की मौत

