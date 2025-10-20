हांगकांग एयरपोर्ट पर विमान हादसा, लैंडिंग के दौरान समुद्र में गिरा विमान, 2 की मौत

हादसा सुबह करीब 3:50 बजे (स्थानीय समय) हुआ, जब बोइंग 747-400 कार्गो विमान नॉर्थ रनवे पर लैंड कर रहा था। अधिकारियों के अनुसार, विमान ने लैंडिंग के बाद रनवे से विचलन कर लिया और एयरपोर्ट की बाड़ तोड़ते हुए बाहर खड़ी एक पैट्रोल वाहन से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पैट्रोल कार समुद्र में धकेल दी गई, जिसमें सवार दो सिक्योरिटी कर्मचारी फंस गए।