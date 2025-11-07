यूरोप की बसों में कैसे ‘साइबर हमला’ कर सकता है चीन? तैयारी जानकार उड़ जाएंगे होश!

अब डेनमार्क की नागरिक सुरक्षा और आपात-प्रबंधन एजेंसी (सेमसिक) ने पुष्टि की है कि बसों में लगे कैमरे, माइक्रोफोन, जीपीएस और अन्य इंटरनेट-सक्षम सेंसर 'साइबर हमले की राह खोल' सकते हैं, ट्रांजिट के दौरान इनका इस्तेमाल बस संचालन बाधित करने या निगरानी करने में किया जा सकता है।