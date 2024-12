Exclusive Interview: प्रवासी भारतीयों के लिए हैल्प डेस्क बनाई जाए, राजस्थान मूल की इस NRI ने उठाई आवाज़

Help Desk for NRIs: प्रवासी भारतीय अपने देश, अपनी माटी और अपनी धरती की सेवा करने का पूरा जज़्बा रखते हैं और वे अलग-अलग फील्ड में होते हुए भी कुछ नया और कुछ अच्छा करना चाहते हैं।

नई दिल्ली•Dec 23, 2024 / 06:06 pm• M I Zahir

Help Desk for NRIs: एम आई ज़ाहिर/ सरकार की ओर से प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए हैल्प डेस्क ( Help Desk) बनाई जाए। बीडीएस, एमडीएस, पीजीसीई एंडोडोंटिक्स, एफपीएफए ​​(USA) करने वाली राजस्थान के कोटा मूल की प्रवासी भारतीय कॉस्मेटिक डेंटिस्ट और माइक्रो एंडोडॉन्टिस्ट डॉ. दिशा गुप्ता ( Dr. Disha Gupat) ने ऑस्ट्रेलिया से पत्रिका से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ( Patrika exclusive interview) में यह बात कही। ध्यान रहे कि वे 15 वर्षों से दंत चिकित्सा की प्रैक्टिस (dental care) कर रही हैं, जिसमें 9 वर्षों तक दुबई में विशेषज्ञता कार्य और वर्तमान में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में विशेषज्ञता कार्य शामिल है। पेश है उनसे हुई बातचीत के संपादित अंश: