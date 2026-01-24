24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Shooting: अमेरिका में भारतीय शख्स का खूनी तांडव: पत्नी और 3 रिश्तेदारों की हत्या, बच्चों ने अलमारी में छिप कर बचाई जान

Domestic Violence: अमेरिका से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है, जहां भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के कारण अपने ही परिवार (Atlanta Shooting) को खत्म कर दिया। इस सामूहिक हत्याकांड (Indian Family Murder US) ने न केवल वहां रह रहे भारतीय समुदाय को सदमे में डाल दिया है, बल्कि [&hellip;]

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jan 24, 2026

shooting indian man vijay kumar kills wife in atlanata

अमेरिका में एक भारतीय ने अपने परिवार को मार डाला। ( फोटो: X Handle/ @english_ritam)

Domestic Violence: अमेरिका से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है, जहां भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के कारण अपने ही परिवार (Atlanta Shooting) को खत्म कर दिया। इस सामूहिक हत्याकांड (Indian Family Murder US) ने न केवल वहां रह रहे भारतीय समुदाय को सदमे में डाल दिया है, बल्कि सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 51 वर्षीय आरोपी विजय कुमार को पुलिस ने हिरासत (Vijay Kumar Arrested) में ले लिया है। जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक घटना (Gwinnett County Crime) एक घर के अंदर घटी। आरोपी विजय कुमार का अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि विजय ने बंदूक निकाल ली (US Gun Violence) और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की पहचान:

मीमू डोगरा (43 वर्ष): आरोपी की पत्नी।

गौरव कुमार (33 वर्ष): रिश्तेदार।

निधि चंदर (37 वर्ष): रिश्तेदार।

हरीश चंदर (38 वर्ष): रिश्तेदार।

अलमारी बनी मासूमों की ढाल

इस पूरी वारदात में सबसे दिल दहला देने वाला पहलू बच्चों से जुड़ा हुआ है। जिस वक्त विजय कुमार गोलियां बरसा रहा था, घर में तीन बच्चे भी मौजूद थे। अपनी जान बचाने के लिए 12 साल के एक बच्चे ने सूझबूझ दिखाई और अन्य दो बच्चों के साथ बेडरूम की अलमारी (Closet) के अंदर छिप गया। हमलावर पिता की नजर उन पर नहीं पड़ी, जिससे उनकी जान बच गई। पुलिस जब मौके पर पहुँची, तब बच्चे सदमे की हालत में अलमारी से बाहर निकले।

पुलिस की कार्रवाई और जांच

स्थानीय पुलिस विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह पूरी तरह से 'डोमेस्टिक वायलेंस' (घरेलू हिंसा) का मामला लग रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि यह परिवार काफी शांत दिखता था, लेकिन अंदरूनी कलह इस कदर बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था।

घर से घरेलू हिंसा की कोई शिकायत मिली

आरोपी पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि क्या हथियार वैध था और क्या पहले भी पुलिस को इस घर से घरेलू हिंसा की कोई शिकायत मिली थी।

तनाव बढ़ने से इंसान हिंसक हो उठता है

इस घटना पर अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासियों के बीच गहरा रोष और दुख है। सोशल मीडिया पर लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कैसे आपसी विवाद इतने हिंसक रूप ले रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विदेश में अकेलेपन, काम के दबाव और सांस्कृतिक सामंजस्य की कमी के कारण कभी-कभी तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि इंसान हिंसक हो उठता है। बच्चों के मन पर पड़े इस गहरे आघात को लेकर भी लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

इस मामले के अहम पहलू

कानूनी प्रक्रिया: विजय कुमार को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उसकी जमानत और सजा पर सुनवाई होगी।

बच्चों का भविष्य: जीवित बचे तीनों बच्चों को फिलहाल 'चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज' की देखरेख में रखा गया है। उनके अन्य रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें सुरक्षित माहौल मिल सके।

काउंसलिंग: बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष थेरेपी और काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे।

घरेलू कलह को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

इस घटना का एक अन्य पहलू 'गन कल्चर' और मानसिक स्वास्थ्य का मेल है। अमेरिका में बंदूकों की आसान उपलब्धता और भारतीय परिवारों में मानसिक स्वास्थ्य या घरेलू विवादों को 'निजी मामला' मानकर छिपाने की प्रवृत्ति अक्सर घातक साबित होती है। यदि समय रहते परिवार के सदस्यों या दोस्तों ने विवाद को सुलझाने या पेशेवर मदद लेने की कोशिश की होती, तो शायद इन चार लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यह घटना एक चेतावनी है कि घरेलू कलह को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

24 Jan 2026 12:45 pm

Published on:

24 Jan 2026 12:44 pm

Hindi News / World / Shooting: अमेरिका में भारतीय शख्स का खूनी तांडव: पत्नी और 3 रिश्तेदारों की हत्या, बच्चों ने अलमारी में छिप कर बचाई जान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

World’s Smallest Desert: इस रेगिस्तान में होती है बर्फबारी, बिलकुल नहीं पड़ती गर्मी

Carcross Desert
विदेश

“ईरान पर फिर हमले की फिराक में है इज़रायल”, तुर्की के विदेश मंत्री का बड़ा खुलासा

Hakan Fidan
विदेश

कुदरत का कहर, इंडोनेशिया के पासिरलांगु गांव में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत और 82 लापता

Landslide in Indonesia
विदेश

भारत को लेकर ट्रंप के तेवर में आई नरमी , 25% टैरिफ हटाने की तैयारी में अमेरिका, क्या है इसकी वजह ?

विदेश

“चीन उन्हें खा जाएगा”, ट्रंप ने साधा पड़ोसी देश पर निशाना

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.