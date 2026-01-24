Shooting: अमेरिका में भारतीय शख्स का खूनी तांडव: पत्नी और 3 रिश्तेदारों की हत्या, बच्चों ने अलमारी में छिप कर बचाई जान

Domestic Violence: अमेरिका से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है, जहां भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के कारण अपने ही परिवार (Atlanta Shooting) को खत्म कर दिया। इस सामूहिक हत्याकांड (Indian Family Murder US) ने न केवल वहां रह रहे भारतीय समुदाय को सदमे में डाल दिया है, बल्कि सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 51 वर्षीय आरोपी विजय कुमार को पुलिस ने हिरासत (Vijay Kumar Arrested) में ले लिया है। जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक घटना (Gwinnett County Crime) एक घर के अंदर घटी। आरोपी विजय कुमार का अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि विजय ने बंदूक निकाल ली (US Gun Violence) और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।