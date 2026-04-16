ईरानी बंदरगाह से निकलते ही पकड़े गए 10 जहाज, हॉर्मुज में अमेरिका ने बिछाया अब तक का सबसे बड़ा ‘जाल’

यह चिंता बेवजह नहीं है। रिपोर्टें आ रही हैं कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपने THAAD मिसाइल रक्षा सिस्टम का कुछ हिस्सा मध्य पूर्व की तरफ भेज दिया है। इसके अलावा जापान में तैनात 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के हज़ारों मरीन भी इस इलाके में भेजे गए हैं।