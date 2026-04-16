लेबनान का वो शहर जिसे जीते बिना नहीं रुकेगी इजराइल की फौज, युद्धविराम तभी संभव जब पूरी होगी नेतन्याहू की जिद्द

इजराइल दक्षिणी लेबनान में सीमा से 8 से 10 किलोमीटर अंदर तक एक बफर जोन बनाना चाहता है। यानी एक ऐसी पट्टी जहां हिज्बुल्लाह के लड़ाके न रह सकें और इजराइल अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित रख सके। युद्धविराम की शर्तों में यह बफर जोन कितना बड़ा होगा और उसे कौन संभालेगा? यह सवाल अभी भी अटका हुआ है।