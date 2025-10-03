Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कांगो में इबोला का खतरा: पैसे की तंगी के कारण कब तक बेहाल रहेंगे मरीज ? WHO को रोग कम होने की उम्मीद

Ebola Outbreak Congo: कांगो के कासाई प्रांत में इबोला के मामले घट रहे हैं, लेकिन फंडिंग और लॉजिस्टिक समस्याएं कायम है। डब्ल्यूएचओ ने 8,000 से ज्यादा को वैक्सीन देकर उम्मीद जताई है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 03, 2025

Ebola Outbreak Congo

कांगो में इबोला का खतरा। (फोटो: फोटो:X-Handle Tedros Adhanom Ghebreyesus)

Ebola Outbreak Congo: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के कासाई प्रांत में इबोला वायरस का प्रकोप अब नियंत्रण की ओर बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती 30 दिनों में नए मामलों की संख्या घटने लगी है। यह अच्छा संकेत है कि हमारी कोशिशें असर दिखा रही हैं। लेकिन पैसे की कमी और सड़क-तरीके की दिक्कतें अभी भी काम रोक रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों का कहना है कि सही समय पर कदम उठाने से महामारी को रोका जा सकता है। अब तक कुल 64 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 42 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात यह है कि 12 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कांगो सरकार ने 4 सितंबर को इस महामारी की घोषणा की थी। यह देश का 16वां इबोला प्रकोप है, जो 1976 में पहली बार सामने आया था। डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय कार्यालय ने कहा कि अब तक 8,000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी, मरीजों के संपर्क वाले लोग और उनके परिवारों को वैक्सीन दी जा चुकी है। एक नई मुहिम में 19 इलाकों में 18,000 डोज बांटी जाएंगी, ताकि खतरे वाले इलाकों में फैलाव रुके।

पहले के मुकाबले यहां समुदाय का साथ मिल रहा

पिछले तीन हफ्तों के आंकड़े दिखाते हैं कि मामले कम हो रहे हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। डब्ल्यूएचओ के इबोला प्रबंधक मोरी केइता ने इसे "खास" प्रकोप बताया। उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले यहां समुदाय का साथ मिल रहा है। गांव के सरदार खुद वैक्सीन मांग रहे हैं, जिससे काम तेजी से हो रहा है। कोई विरोध नहीं हो रहा, जो बड़ी राहत है। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। सड़कें खराब हैं, इसलिए दवाइयां और वैक्सीन पहुंचाना बहुत मुश्किल है।

बिना पैसे के रुक सकता है काम

फंडिंग की कमी सबसे बड़ी समस्या है। 20 मिलियन डॉलर के लक्ष्य में सिर्फ 21 फीसदी ही जुट पाया है। डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय इमरजेंसी निदेशक पैट्रिक अबोक ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पड़ोसी देशों में तैयारियों के लिए 66 मिलियन डॉलर और चाहिए। बिना पैसे के काम रुक सकता है। कांगो ने आखिरी बार सितंबर 2022 में पूर्वी प्रांत नॉर्थ किवू में इबोला खत्म होने की घोषणा की थी।

जल्द खत्म हो सकता है यह प्रकोप

बहरहाल खतरनाक बुखार इबोला तेजी से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, उल्टी, दस्त, दर्द और खून बहना शामिल है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, जल्दी पहचान और इलाज से इसे रोका जा सकता है। कांगो जैसे देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर हैं, इसलिए वैश्विक मदद जरूरी। अगर फंडिंग मिली, तो यह प्रकोप जल्द खत्म हो सकता है। लेकिन अभी सतर्क रहना होगा। (IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

03 Oct 2025 11:38 am

Published on:

03 Oct 2025 11:34 am

Hindi News / World / कांगो में इबोला का खतरा: पैसे की तंगी के कारण कब तक बेहाल रहेंगे मरीज ? WHO को रोग कम होने की उम्मीद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

गाजा में इजरायली हमलों का कहर: 57 मौतें, हमास ने ट्रंप प्लान पर चुप्पी साधी

Israeli air strikes continue in Gaza
विदेश

तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों ने एक-दूसरे पर की गोलीबारी, बॉर्डर पर बढ़ी टेंशन

Taliban vs. Pakistan
विदेश

ट्लाटेलोल्को मार्च में गाजा का गुस्सा: मेक्सिको सिटी में हिंसक झड़पें, एकजुटता के लिए किसने भरी हुंकार

Tlatelolco Massacre March
विदेश

‘भारत नहीं झुकेगा’… रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ, भारत के नुकसान की भरपाई का किया वादा

Russian President Vladimir Putin and PM Narendra Modi
विदेश

रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ट्रंप पर पलटवार, नाटो को बताया ‘कागजी शेर’

Vladimir Putin hits back at Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.