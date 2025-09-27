चीन में मिली 10 लाख साल पुरानी इंसानी खोपड़ी, हुआ बड़े राज़ का खुलासा

चीन (China) के हुबेई प्रांत से दशकों पहले हुई एक खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। वैज्ञानिकों को 10 लाख साल पुरानी इंसानी खोपड़ी (Human Skull) मिली है, जो कुछ हद तक चपटी है। चीन की शांक्सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शियाओबो फेंग की टीम और लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट क्रिस स्ट्रिंगर ने डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन से पाया कि करीब 10 लाख साल पुरानी यह इंसानी खोपड़ी, डेनिसोवन और ‘ड्रैगन मैन’ वंश का हिस्सा था। इसका मतलब है कि मानव प्रजातियों का विभाजन पहले से कहीं ज़्यादा पुराना और जटिल है। इस बड़े राज़ के खुलासे ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है।