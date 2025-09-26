इंस्टाग्राम के सुरक्षा टूल्स नाकाम, बच्चों तक पहुंच रहा हानिकारक कंटेंट

सोशल मीडिया (Social Media) पर हर उम्र के लोग एक्टिव है। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया का काफी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसका उन पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि कई बार उन तक हानिकारक कंटेंट भी पहुंच जाता है। हाल ही में सामने आई एक रिसर्च में खुलासा किया गया है कि बच्चों को हानिकारक कंटेंट से बचाने के लिए इंस्टाग्राम (Instagram) पर बनाए गए सुरक्षा टूल्स अपेक्षित रूप से काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी फॉर डेमोक्रेसी रिसर्च सेंटर और बाल सुरक्षा समूहों की ओर से की गई रिसर्च में पाया गया कि 47 में से 30 सुरक्षा टूल्स या तो अप्रभावी हैं या अब अस्तित्व में ही नहीं हैं।