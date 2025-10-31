मेलिसा तूफान ने मचाई कैरेबियन में तबाही, 49 लोगों की मौतों से हाहाकार

आपके मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि इस तूफान का नाम 'मेलिसा क्यों रखा गया? क्या यह किसी व्यक्ति, घटना या विशेष कारण से जुड़ा है? आइए, इसकी पूरी डिटेल हिंदी में समझते हैं। 'मेलिसा तूफान' मुख्य रूप से 1994 के पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आए तूफ़ान को संदर्भित करता है, जो एक कमजोर तूफान था। हालांकि इस साल आए तूफान ने बहुत तबाही मचाई। यह एक टायफून है और टायफून, हरिकेन या साइक्लोन जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को इस वजह से नाम दिया जाता है,ताकि मौसम पूर्वानुमान में मदद मिल सके। 'मेलिसा' नाम ESCAP/WMO Typhoon Committee की 1998 में तैयार की गई 5 सूचियों में से एक से लिया गया है। यह समिति के 14 सदस्य देशों की ओर से सुझाए नामों की सूची से एक नाम था। 'मेलिसा' एक सामान्य अंग्रेजी महिला नाम है, जो आसानी से याद रखने और उच्चारण करने योग्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तूफान को यह नाम दिया गया। जब 'मेलिसा' को सूची में शामिल किया गया, उसके बाद 1994 में जब यह तूफान ट्रॉपिकल स्टॉर्म की श्रेणी में पहुंचा, तो JMA ने इसे 'मेलिसा' नाम दिया।