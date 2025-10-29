मेलिसा तूफान का जमैका में तांडव: 298 किमी प्रति घंटा हवाओं ने मचाई तबाही,13 मौतें हुई

Hurricane Melissa Jamaica: जमैका पर बुधवार को हरिकेन मेलिसा तूफान (Hurricane Melissa Jamaica) ने भयानक रूप दिखाया। 185 मील प्रति घंटा (लगभग 298 किमी/घंटा) की रफ्तार वाली हवाओं के कारण इमारतें ढह गईं और भारी बारिश से सड़कें नदियां बन गईं। इसमें 13 मौतें हो गईं। ये कैटेगरी 5 का तूफान (Category 5 Storm) कैरेबियन क्षेत्र को हिला रहा है। अमेरिकी नेशनल हरिकेन सेंटर ने इसे 'घातक' करार दिया है, जो जमैका को अब तक का सबसे खतरनाक तूफान रहा है। जमैका कांस्टीबुलरी के वीडियो में ब्लैक रिवर (Black River Flooding) का भयावह नजारा कैद किया गया है। कई जगह पानी भर गया, कारें बह गईं, घरों की दीवारें ढह गईं। मलबा इधर-उधर बिखरा पड़ा है। एक शख्स अभी लापता है। बचाव टीमों ने हेलीकॉप्टर उतारे, लेकिन कई इलाके अभी कटे हुए हैं।