Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मेलिसा तूफान का जमैका में तांडव: 298 किमी प्रति घंटा हवाओं ने मचाई तबाही,13 मौतें हुई

Hurricane Melissa Jamaica: हुरिकेन मेलिसा ने जमैका पर 298 किमी/घंटा हवाओं से हमला किया, ब्लैक रिवर में बाढ़ से भारी तबाही हुई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Oct 29, 2025

Hurricane Melissa Jamaica

जमैका में मेलिसा तूफान के कारण मची तबाही का नजारा। (फोटो: ANI)

Hurricane Melissa Jamaica: जमैका पर बुधवार को हरिकेन मेलिसा तूफान (Hurricane Melissa Jamaica) ने भयानक रूप दिखाया। 185 मील प्रति घंटा (लगभग 298 किमी/घंटा) की रफ्तार वाली हवाओं के कारण इमारतें ढह गईं और भारी बारिश से सड़कें नदियां बन गईं। इसमें 13 मौतें हो गईं। ये कैटेगरी 5 का तूफान (Category 5 Storm) कैरेबियन क्षेत्र को हिला रहा है। अमेरिकी नेशनल हरिकेन सेंटर ने इसे 'घातक' करार दिया है, जो जमैका को अब तक का सबसे खतरनाक तूफान रहा है। जमैका कांस्टीबुलरी के वीडियो में ब्लैक रिवर (Black River Flooding) का भयावह नजारा कैद किया गया है। कई जगह पानी भर गया, कारें बह गईं, घरों की दीवारें ढह गईं। मलबा इधर-उधर बिखरा पड़ा है। एक शख्स अभी लापता है। बचाव टीमों ने हेलीकॉप्टर उतारे, लेकिन कई इलाके अभी कटे हुए हैं।

बाढ़-भूस्खलन ने बढ़ाई दहशत

दक्षिणी जमैका में नदियां उफान पर हैं, ऊंचे इलाकों में भूस्खलन का खतरा है। किंग्स्टन में समुद्री लहरें ऊंची इमारतों तक पहुंच रही हैं। मौसम विभाग ने कहा, 40 इंच बारिश और 13 फुट का ज्वार आने वाला है। बिजली-पानी सब गायब, इंटरनेट 30% रह गया। प्रधानमंत्री एंड्र्यू होलनेस ने पूरे देश को आपदा जोन घोषित किया। अस्पतालों में मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है।

क्यूबा-बहामास पर अगला निशाना

मेलिसा अब क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है, जहां कैटेगरी 3 बनकर 125 मील/घंटा हवाएं लाएगा। गुरुवार सुबह सैंटियागो डे क्यूबा में उतर सकता है। उसके बाद बहामास का नंबर। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन ने चेताया, 'जमैका के लिए ये सदी का सबसे बुरा हमला।' गर्म समुद्र ने तूफान को इतना ताकतवर बनाया।

अमेरिका ने की मदद की घोषणा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया दौरे के दौरान कहा, 'मानवीय सहायता भेजेंगे।' एयर फोर्स वन से नुकसान पर नजर। जमैका सरकार ने दान के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला। घर-स्कूल सब प्रभावित, लेकिन मौतों की संख्या अब स्थिर। विशेषज्ञ कहते हैं, जलवायु बदलाव से तूफान लंबे हो रहे।

भारत के लिए चेतावनी: तटीय तैयारी जरूरी

भारत में भी चक्रवात सिलसिला चल रहा है। मेलिसा जैसी तीव्रता ओडिशा या आंध्र को सिखाती है – पहले से अलर्ट रहो। NDMA को मजबूत शेल्टर और चेतावनी सिस्टम अपनाने चाहिए। वैश्विक सहयोग से भारत भी सीखे – जल्दी बचाव और इंफ्रा सुधार।

रिकवरी की राह चुनौतीपूर्ण

बहरहाल तूफान बाद पानी दूषित, बीमारियां फैलने का डर। किंग्स्टन में मगरमच्छ बाढ़ से निकल सकते हैं। 1,000 लोग शेल्टर में, लेकिन कई गांव कटे। पर्यावरणविद् चेताते हैं, ये जैव विविधता पर भी असर डालेगा। सरकार ने इमरजेंसी फंड जारी किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

मौसम समाचार

weather news

weather report

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

29 Oct 2025 03:15 pm

Hindi News / World / मेलिसा तूफान का जमैका में तांडव: 298 किमी प्रति घंटा हवाओं ने मचाई तबाही,13 मौतें हुई

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

सीमा संघर्ष के बीच पाकिस्तान की निकली हेकड़ी, अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ाकर लगाई यह गुहार…

विदेश

एलन मस्क को भारी पड़ी राजनीति, रिपोर्ट में सामने आए टेस्ला को हुए नुकसान के आंकड़े

Elon Musk
विदेश

महिलाओं को जन्नत भेजने के नाम पर बरगला रहा मसूद अजहर, रिकॉर्डिंग में हुआ खुलासा

Masood Azhar
विदेश

प्लेन हुआ क्रैश और फिर जलकर खाक, केन्या में 11 लोगों की मौत

Plane crashes in Kenya
विदेश

सोना 5000 डॉलर तक चमकेगा: एलबीएमए का अनुमान, भारत-पाकिस्तान में कीमतें आसमान छू रहीं!

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.