Typhoon Ragasa: साल का सबसे खतरनाक तूफान है रागासा! जानिए कैसे पड़ा इसका नाम

'रागासा' एक फिलीपीनो शब्द है, जिसका मतलब है "अचानक तेज़ गति"। यह नाम तूफान की तेज़ी से बढ़ती रफ्तार को दर्शाता है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसी साल 18 सितंबर को इस तूफान को 'रागासा' नाम दिया। पश्चिमी उत्तर प्रशांत में तूफानों के नामों की लिस्ट को हर 6 साल में चक्रवाती रूप से दोहराया जाता है, लेकिन विनाशकारी तूफानों के नामों को हटा दिया जाता है और नए नामों से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस साल इन नामों की लिस्ट में "रागासा" को जोड़ा गया।