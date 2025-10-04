Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

हैदराबाद के डेंटल सर्जन की अमेरिका में हत्या, गैस स्टेशन पर काम करने के दौरान मारी गोली, रो-धोकर परिजनों को बुरा हाल

Indian Dental Surgeon Killed in US: हैदराबाद के 27 वर्षीय छात्र की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी। वह अमेरिका में डेंटल सर्जरी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई पूरी कर चुके थे और पार्ट टाइम एक गैस स्टेशन पर कार्यरत थे, जहां उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई।

less than 1 minute read

हैदराबाद तेलंगाना

image

Swatantra Mishra

Oct 04, 2025

Indian Dental Surgeon killed in US

हैदराबाद के 27 वर्षीय डेंटल सर्जन की अमेरिका में हत्या (Photo: @BRSHarish X Account)

Indian Dental Surgeon Shot Dead: अमेरिका के डलास में एक 27 वर्षीय भारतीय डेंटल सर्जन की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

हैदराबाद निवासी चंद्रशेखर पोल कल रात एक गैस स्टेशन पर काम कर रहे थे तभी एक अज्ञात बंदूकधारी ने उनकी हत्या कर दी।

हैदराबाद से डेंटल सर्जरी में की थी स्नातक की पढ़ाई

चंद्रशेखर पोल हैदराबाद में डेंटल सर्जरी में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2023 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे। उन्होंने छह महीने पहले अमेरिका में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी और पेट्रोल पंप पर अंशकालिक काम करते हुए पूर्णकालिक नौकरी की तलाश में थे।

पिता ने लगाई सरकार से यह गुहार

छात्र के परिवार ने अपने बेटे का शव अमेरिका से वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी है। बीआरएस विधायक सुधीर रेड्डी और पूर्व मंत्री टी हरीश राव आज हैदराबाद में छात्र के घर गए और उसके परिवार से मिले। उन्होंने इसे एक "दुखद" घटना बताते हुए सरकार से चंद्रशेखर पोल के शव को उसके गृहनगर वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है।

विधायक ने लिखी कारुणिक पोस्ट

पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा, "माता-पिता जिन्हें लगता था कि उनका बेटा बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, अब वह नहीं रहा। उनके माता​-पिता जिस पीड़ा से गुज़र रहे हैं, वह हृदयविदारक है।" उन्होंने आगे कहा, "हम बीआरएस की ओर से, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह पहल करे और चंद्रशेखर के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके गृहनगर लाने का प्रयास करे।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Oct 2025 06:11 pm

Hindi News / World / हैदराबाद के डेंटल सर्जन की अमेरिका में हत्या, गैस स्टेशन पर काम करने के दौरान मारी गोली, रो-धोकर परिजनों को बुरा हाल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

प्राइड फ्लैग के चक्कर में गई नौकरी, FBI चीफ काश पटेल ने ट्रेनी को किया बर्खास्त

FBI Director Kash Patel
विदेश

ईरान ने इज़रायल से जुड़े 6 आतंकियों को दी सज़ा-ए-मौत

Handcuffed man
विदेश

नॉर्थ कोरिया में बैन हुई कॉस्मेटिक सर्जरी, सरकार करेगी महिलाओं के ब्रेस्ट इम्प्लांट की जांच

kim jong un
विदेश

ट्रंप के आदेश की फिर उड़ी धज्जियाँ, गाज़ा पर इज़रायली हमले में 7 लोगों की मौत

Israel strikes in Gaza
विदेश

साने ताकाइची बनेगी जापान की पहली महिला पीएम, चुनी गई एलडीपी अध्यक्ष

Sanae Takaichi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.