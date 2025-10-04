हैदराबाद के डेंटल सर्जन की अमेरिका में हत्या, गैस स्टेशन पर काम करने के दौरान मारी गोली, रो-धोकर परिजनों को बुरा हाल

हैदराबाद के 27 वर्षीय डेंटल सर्जन की अमेरिका में हत्या (Photo: @BRSHarish X Account)
Indian Dental Surgeon Shot Dead: अमेरिका के डलास में एक 27 वर्षीय भारतीय डेंटल सर्जन की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
हैदराबाद निवासी चंद्रशेखर पोल कल रात एक गैस स्टेशन पर काम कर रहे थे तभी एक अज्ञात बंदूकधारी ने उनकी हत्या कर दी।
चंद्रशेखर पोल हैदराबाद में डेंटल सर्जरी में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2023 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे। उन्होंने छह महीने पहले अमेरिका में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी और पेट्रोल पंप पर अंशकालिक काम करते हुए पूर्णकालिक नौकरी की तलाश में थे।
छात्र के परिवार ने अपने बेटे का शव अमेरिका से वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी है। बीआरएस विधायक सुधीर रेड्डी और पूर्व मंत्री टी हरीश राव आज हैदराबाद में छात्र के घर गए और उसके परिवार से मिले। उन्होंने इसे एक "दुखद" घटना बताते हुए सरकार से चंद्रशेखर पोल के शव को उसके गृहनगर वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है।
पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा, "माता-पिता जिन्हें लगता था कि उनका बेटा बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, अब वह नहीं रहा। उनके माता-पिता जिस पीड़ा से गुज़र रहे हैं, वह हृदयविदारक है।" उन्होंने आगे कहा, "हम बीआरएस की ओर से, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह पहल करे और चंद्रशेखर के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके गृहनगर लाने का प्रयास करे।"
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग