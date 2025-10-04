हैदराबाद के डेंटल सर्जन की अमेरिका में हत्या, गैस स्टेशन पर काम करने के दौरान मारी गोली, रो-धोकर परिजनों को बुरा हाल

पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा, "माता-पिता जिन्हें लगता था कि उनका बेटा बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, अब वह नहीं रहा। उनके माता​-पिता जिस पीड़ा से गुज़र रहे हैं, वह हृदयविदारक है।" उन्होंने आगे कहा, "हम बीआरएस की ओर से, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह पहल करे और चंद्रशेखर के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके गृहनगर लाने का प्रयास करे।"