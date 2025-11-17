Patrika LogoSwitch to English

‘मैं मस्क और जुकरबर्ग से भी ज्यादा अमीर हूं, जिहाद के लिए पैसों की कोई कमी नहीं’: आतंकी मसूद अजहर ने फिर उगला जहर

मसूद अज़हर ने दावा किया है कि वह एलन मस्क और मार्क ज़करबर्ग दोनों से ज़्यादा अमीर है। हमारे पास हथियार और बंदूकें खरीदने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास जिहाद के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 17, 2025

Masood Azhar

जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर (File Photo)

Masood Azhar Audio: पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की एक सनसनीखेज ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है। इसमें अजहर ने खुद को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताते हुए दावा किया है कि उसकी दौलत एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग से भी ज्यादा है। अजहर ने जिहाद के लिए धन की कोई कमी न होने का हवाला देते हुए कहा, 'मैंने जिहाद के लिए जो मांगा, वो मिल गया। हथियार और बंदूकें खरीदने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। जिहाद के लिए हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है।' ऑडियो में अजहर ने महिलाओं को जिहादी नेटवर्क में भर्ती करने की योजना का भी जिक्र किया।

'हथियारों और जिहाद के लिए पैसों की कमी नहीं'

यह ऑडियो दिल्ली के रेड फोर्ट धमाके के ठीक एक हफ्ते बाद सामने आया है, जिसे जैश से जुड़े आतंकी हमले के रूप में जांचा जा रहा है। मसूद अज़हर ने दावा किया है कि वह एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग दोनों से ज़्यादा अमीर है। जिहाद के लिए मैंने जो मांगा था, वो मुझे मिल गया। हमारे पास हथियार और बंदूकें खरीदने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास जिहाद के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है।

दिल्ली धमाके से कनेक्शन

आपको बता दें कि 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के रेड फोर्ट क्षेत्र में एक कार बम विस्फोट ने शहर को हिला दिया। इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हुए। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह संदिग्ध सुसाइड बॉम्बिंग थी, जिसमें मुख्य आरोपी डॉ. उमर मोहम्मद (उमर नबी भट) शामिल था। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि कार ह्यूंडई i20 को उमर ही चला रहा था, जो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था।

उमर अपने साथी शकील के साथ गया था तुर्की

प्रोब में खुलासा हुआ कि उमर और उसके साथी डॉ. मुजम्मिल शकील तुर्की की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने जैश के हैंडलर से मुलाकात की। अफगानिस्तान स्थित एक जैश कमांडर उन्हें ऑपरेट कर रहा था। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सितंबर से शुरू जांच में श्रीनगर में जैश के पोस्टरों से 'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' का पर्दाफाश किया। फरीदाबाद में मुजम्मिल के किराए के घरों से 2,563 किलो विस्फोटक, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बरामद हुए।

तुर्की ने रिपोर्टों को किया खारिज

अन्य गिरफ्तार डॉक्टरों में मुजम्मिल अहमद गनई और अदील मजीद राथर शामिल हैं, जो जैश और अंसार गजवात-उल-हिंद से जुड़े थे। एनआईए ने इसे आतंकी हमला घोषित कर पूर्ण जांच शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों से मुलाकात कर न्याय का वादा किया। तुर्की ने रेडिकलाइजेशन की रिपोर्टों को खारिज किया है।

असगर का पुराना ऑडियो फिर सुर्खियों में

इससे पहले, जैश कमांडर मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर का एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें उसने जिहाद की महिमा गाई। असगर ने कहा कि जिंदगी जिहाद में है। जिहाद सम्मान लाएगा। अल्लाह ने कहा है कि यह कौम जिहाद करेगी। असगर मसूद अजहर का भाई है और 1999 के आईसी-814 विमान अपहरण का मास्टरमाइंड। उसने 2001 के संसद हमले, पठानकोट और पुलवामा जैसे अटैक प्लान किए। मई 2025 के 'ऑपरेशन सिंदूर' में असगर की मौत की खबर आई, लेकिन यह ऑडियो पुराना लगता है।

Published on:

17 Nov 2025 07:31 pm

Hindi News / World / 'मैं मस्क और जुकरबर्ग से भी ज्यादा अमीर हूं, जिहाद के लिए पैसों की कोई कमी नहीं': आतंकी मसूद अजहर ने फिर उगला जहर

