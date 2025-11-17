‘मैं मस्क और जुकरबर्ग से भी ज्यादा अमीर हूं, जिहाद के लिए पैसों की कोई कमी नहीं’: आतंकी मसूद अजहर ने फिर उगला जहर

Masood Azhar Audio: पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की एक सनसनीखेज ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है। इसमें अजहर ने खुद को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताते हुए दावा किया है कि उसकी दौलत एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग से भी ज्यादा है। अजहर ने जिहाद के लिए धन की कोई कमी न होने का हवाला देते हुए कहा, 'मैंने जिहाद के लिए जो मांगा, वो मिल गया। हथियार और बंदूकें खरीदने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। जिहाद के लिए हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है।' ऑडियो में अजहर ने महिलाओं को जिहादी नेटवर्क में भर्ती करने की योजना का भी जिक्र किया।