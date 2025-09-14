33 साल से अमेरिका में रह रही सिख महिला को ICE ने क्यों हिरासत में लिया, जानें क्या है पूरा मामला

Punjabi woman Harjit Kaur: कैलिफोर्निया के ईस्ट बे की एक 73 वर्षीय महिला को पिछले सप्ताह अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) ने हिरासत में लिया। वह तीन दशक से अधिक समय से देश में रह रही थी, जिससे समुदाय के सदस्यों में आक्रोश फैल गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से आई आप्रवासी हरजीत कौर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वह एक दशक से भी अधिक समय से नियमित आव्रजन जांच का पालन करती रही हैं, जो हर छह महीने में होती है।