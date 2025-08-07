पाकिस्तानी सेना पर हमला, भीषण आईईडी ब्लास्ट में 3 सैनिकों की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) में सेना पर हमलों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन ही देश के अशांत इलाकों में सेना पर हमलों के मामले देखने को मिल रहे हैं। अक्सर ही पाकिस्तान में ब्लास्ट या सेना/पुलिस पर हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान में ऐसा ही देखने को मिला है। यह मामला बलूचिस्तान (Balochistan) प्रांत के नुश्की जिले का है, जहाँ दो दिन पहले एक बार फिर सेना को निशाना बनाया गया, लेकिन इस हमले की जानकारी आज सामने आई।
पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने आज इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने देर रात सेना के व्हीकल को निशाना बनाया और इसके लिए आईईडी बम का इस्तेमाल किया। इससे भीषण ब्लास्ट हुआ। इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस के अनुसार यह एक आतंकी हमला था।
इस आईईडी ब्लास्ट में पाकिस्तानी सेना के 3 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं 3 सैनिक इस ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
सेना पर इस हमले की ज़िम्मेदारी बीएलए (बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी) ने ली। अक्सर ही बीएलए के अलगाववादी, प्रांत में सेना पर हमले करते हैं।