पाकिस्तानी सेना पर हमला, भीषण आईईडी ब्लास्ट में 3 सैनिकों की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) में सेना पर हमलों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन ही देश के अशांत इलाकों में सेना पर हमलों के मामले देखने को मिल रहे हैं। अक्सर ही पाकिस्तान में ब्लास्ट या सेना/पुलिस पर हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान में ऐसा ही देखने को मिला है। यह मामला बलूचिस्तान (Balochistan) प्रांत के नुश्की जिले का है, जहाँ दो दिन पहले एक बार फिर सेना को निशाना बनाया गया, लेकिन इस हमले की जानकारी आज सामने आई।