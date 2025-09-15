पाकिस्तान में सेना के व्हीकल के पास भीषण धमाका, 5 सैनिकों की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद काफी फ़ैल चुका है और अक्सर ही धमाकों और गोलीबारी के मामले सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद से पुलिस और सेना भी सुरक्षित नहीं है। आज एक बार फिर ऐसा ही हुआ। आज, सोमवार, 15 सितंबर को बलूचिस्तान (Balochistan) प्रांत के मांड (Mand) जिले में शांड (Shand) इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक व्हीकल को आईईडी बम से निशाना बनाया गया। जिस समय यह धमाका हुआ इस समय सेना का यह व्हीकल रूटीन की पेट्रोलिंग कर रहा था।