अमेरिकी टैरिफ के बाद रूस ने खोले भारतीय सामान के लिए दरवाजे, कहा – “रूसी मार्केट करता है स्वागत”

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत (India) पर 25% बेसिक और 25% एक्स्ट्रा यानी कि कुल 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ के पीछे रूस (Russia) से तेल खरीदने को कारण बताया। ट्रंप के इस टैरिफ से न सिर्फ भारत और अमेरिका के सालों से चले आ रहे संबंधों में खटास पड़ी है, बल्कि अब भारतीय सामान को अमेरिकी मार्केट में एंट्री करने में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में रूस, एक बार फिर भारत के समर्थन में आगे आया है।