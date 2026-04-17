परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास, तो बच्चों की भी करानी चाहिए जांच

दिल की बीमारी काफी गंभीर होती है और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। दिल की बीमारियों खासकर हार्ट अटैक की वजह से हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब हार्ट अटैक आने की मुख्य वजहों में शुमार कोलेस्ट्रॉल को लेकर नई गाइडलाइन सामने आई है। पुरानी गाइडलाइन के मुकाबले इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं, जिससे समय रहते हार्ट अटैक के खतरे से निपटा जा सके।