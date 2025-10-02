एआई का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान, भूलकर भी ये बातें न करें शेयर…

एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI – Artificial Intelligence) का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनियाभर में बड़ी संख्या में लोग अलग-अलग काम के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल करते समय अक्सर ही लोग कई तरह की बातें इससे शेयर करते हैं। हालांकि कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो लोगों को एआई से शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा करते हैं। आइए नज़र डालते हैं कि एआई का इस्तेमाल करते समय हमें किस तरह की बातें शेयर नहीं करनी चाहिए।