एआई का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान, भूलकर भी ये बातें न करें शेयर…

एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI – Artificial Intelligence) का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनियाभर में बड़ी संख्या में लोग अलग-अलग काम के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल करते समय अक्सर ही लोग कई तरह की बातें इससे शेयर करते हैं। हालांकि कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो लोगों को एआई से शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा करते हैं। आइए नज़र डालते हैं कि एआई का इस्तेमाल करते समय हमें किस तरह की बातें शेयर नहीं करनी चाहिए।
एआई का इस्तेमाल करते समय कभी भी चैटबॉट्स से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे घर का पता, फोन नम्बर, किसी डॉक्यूमेंट का नम्बर शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसी जानकारी के ज़रिए आप तक पहुंचा जा सकता है।
एआई का इस्तेमाल करते समय कभी भी चैटबॉट्स से बैंक डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। किसी भी गैर-आधिकारिक एआई प्लेटफॉर्म पर कभी भी पेमेंट नहीं करना चाहिए। बैंक डिटेल्स के ज़रिए हैकर्स पूरा डेटा इंटरसेप्ट कर सकते हैं।
एआई का इस्तेमाल करते समय चैटबॉट्स से बीमारी के लक्षण पूछना गलत नहीं है, लेकिन इस दौरान कभी भी अपना मेडिकल रिकॉर्ड और बीमा नम्बर जैसी जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
