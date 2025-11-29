इमरान खान जिंदा हैं या नहीं? अदियाला जेल के बाहर CM का रातभर धरना देने का क्या निकला नतीजा, पूरा पाकिस्तान उबला

Imran Khan Alive : पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान (Imran Khan Alive) की सेहत और सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों ने पूरे देश को हिला दिया है। लोग पूछ रहे हैं – इमरान खान जिंदा हैं या कुछ अनहोनी हो गई ? खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन सोहेल आफरीदी गुरुवार को एक बार फिर अदियाला जेल (Adiala Jail Protest) पहुंचे थे। मकसद था अपने नेता इमरान खान से मुलाकात करना। लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। नाराज सीएम ने फैसला लिया कि वे रात भर जेल के बाहर ही धरने पर बैठेंगे। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो वहीं डटे रहे। शुक्रवार सुबह जब भी मुलाकात नहीं हुई तो वे बाहर निकले और ऐलान किया – “अब पूरे पाकिस्तान में सड़कें गरम होंगी।” इससे माहौल और गर्म हो गया।