विदेश

Video: 3 शादियां, कई अफेयर, अवैध बच्चे और बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा से प्यार! जानें पाकिस्तान के पूर्व PM की अनसुनी कहानियां

Imran Khan Personal Life: इमरान खान की पर्सनल लाइफ में तीन शादियाँ (जेमिमा, रेहम और बुशरा बीबी), दर्जनों अफेयर और रेहम के किताब में पाँच अवैध बच्चों का इल्ज़ाम शामिल रहा। सन 80 के दशक में बॉलीवुड क्वीन रेखा से उनका कथित रोमांस आज भी सबसे चर्चित क्रॉस-बॉर्डर लव स्टोरी है।

3 min read
भारत

image

MI Zahir

Nov 28, 2025

Imran Khan Personal Life

रेखा और इमरान खान के बीच अफेयर की खबर से जुड़ा फाइल फोटो। (डिजाइन: पत्रिका.)

Imran Khan Personal Life: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट लेजेंड इमरान खान (Imran Khan Marriages) की जिंदगी सिर्फ राजनीति और खेल तक सीमित नहीं रही है। उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से ही सुर्खियों में रही – तीन विवादास्पद शादियां, दर्जनों अफेयर (Imran Khan Affairs) , अवैध बच्चे और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा (Rekha Imran Romance) से कथित रोमांस। हाल ही में सोशल मीडिया पर इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच उनकी पुरानी जिंदगी फिर चर्चा में आ गई है। आइए, उनके कंट्रोवर्शियल पर्सनल चैप्टर्स खोलते हैं, जो राजनीतिक करियर से ज्यादा हेडलाइन्स बटोर चुके हैं।

पहली शादी: ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेमिमा गोल्डस्मिथ से लव मैरिज

इमरान खान ने 1995 में ब्रिटिश-पाकिस्तानी मूल की जर्नलिस्ट जेमिमा गोल्डस्मिथ से शादी की। यह एक हाई-प्रोफाइल इंटरफेथ मैरिज थी, जो लंदन में हुई। युगल के दो बेटे हुए – सुलेमान ईसा खान (1999) और कासिम खान (2001)। लेकिन सांस्कृतिक अंतर और इमरान की व्यस्तता के कारण सन 2004 में तलाक हो गया। आज भी दोनों अच्छे दोस्त हैं और बच्चों की कस्टडी शेयर करते हैं। जेमिमा ने इमरान के राजनीतिक सफर में भी उनका सहयोग किया, लेकिन अफवाहें थीं कि इमरान के अफेयर्स ने उनके रिश्ते तोड़े।

दूसरी शादी: रेहम खान से जल्दबाजी का फैसला, फिर तलाक

इमरान खान ने सन 2014 में ब्रिटिश-पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रेहम खान से शादी की। रेहम पहले से शादीशुदा थीं और इमरान खान से 21 साल छोटी। यह शादी सिर्फ 10 महीने चली और सन 2015 में तलाक हो गया। रेहम ने अपनी किताब 'रेहम खान' में इमरान खान पर कई इल्जाम लगाए – दर्जनों अफेयर, अवैध पांच बच्चे (जिनकी माएं कथित तौर पर भारतीय हैं) और शादी से पहले कन्फेशन। इमरान खान ने इसे झूठा बताया, लेकिन इस किताब ने उनकी इमेज को झटका दिया। रहम का दावा था कि बच्चे की माताएँ अपनी मौजूदा शादियों को बचाने के लिए चुप रहीं।

तीसरी शादी: बुशरा बीबी से विवादों भरा निकाह (Bushra Bibi Wedding)

इमरान खान ने सन 2018 में पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ और आध्यात्मिक गुरु बुशरा बीबी (असली नाम: बुशरा मनेका) से शादी की। बुशरा पहले खावार मनेका से शादीशुदा थीं, जिनसे उनके पाँच बच्चे हैं। उनका सन 2017 में तलाक हुआ, लेकिन निकाह के दौरान मस्जिद के इमाम ने कहा कि बुशरा की इद्दत की समय सीमा पूरी नहीं हुई थी, जिससे शादी इस्लामी कानून के खिलाफ बताई गई। यह विवाद आज भी कोर्ट में चल रहा है। बुशरा को इमरान की 'आध्यात्मिक गुरु' कहा जाता है, और उनकी शादी ने PTI समर्थकों को चौंकाया। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम विवाहित महिला का तलाक या उसके पति का निधन होने के बाद चार महीने दस दिन तक उसे समाज से दूर घर में अकेला रहना होता है,इस अवधि में वह किसी भी पुरुष्र से नहीं मिल सकती। इसे इदृत कहते हैं। इस्लाम के अनुसार यह अवधि पूरी होने के बाद ही दूसरा विवाह हो सकता है।

दर्जनों अफेयर और बच्चे: रेहम की किताब का ब्लास्ट (Reham Khan Book)

रेहम खान की किताब ने इमरान के अफेयर्स का पर्दाफाश किया – उनके सन 1980-90 के दशक में मॉडल्स, एक्ट्रेस और सोशलाइट्स से रिश्ते रहे। दावा है कि इमरान खान ने शादी के कुछ महीनों बाद कन्फेस किया कि उनके पांच अवैध बच्चे हैं। ये इल्जाम कभी साबित नहीं हुए, लेकिन इसने इमरान खान की प्लेबॉय इमेज को मजबूत किया। क्रिकेट के दिनों में उनकी पार्टी लाइफ मशहूर थी, जो अक्सर टैब्लॉइड्स में छपती थीं।

बॉलीवुड कनेक्शन: रेखा से 80 के दशक का रोमांस

सबसे रोचक चैप्टर – सन 1980 के मध्य में इमरान खान का कथित अफेयर बॉलीवुड की क्वीन रेखा से रहा। इमरान खान तब पाक क्रिकेट टीम के स्टार थे, जबकि रेखा बॉलीवुड फिल्मों की सुपरस्टार। दोनों हाई सोसायटी-पार्टीज में मिले और कथित तौर पर प्यार में पड़ गए। अफवाहें थीं कि शादी की बात चली, लेकिन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। इस संबंध में रेखा ने कभी कमेंट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में यह स्टोरी आज भी वायरल होती है। यह क्रॉस-बॉर्डर रोमांस इमरान खान का इंडियन कनेक्शन उजागर करता है। बहरहाल, इमरान खान की पर्सनल लाइफ ने उनकी पॉलिटिकल इमेज को हमेशा प्रभावित किया। अफवाहों के बीच भी वे PTI का सितारा चेहरा बने रहे।

