Video: 3 शादियां, कई अफेयर, अवैध बच्चे और बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा से प्यार! जानें पाकिस्तान के पूर्व PM की अनसुनी कहानियां

इमरान खान ने सन 2018 में पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ और आध्यात्मिक गुरु बुशरा बीबी (असली नाम: बुशरा मनेका) से शादी की। बुशरा पहले खावार मनेका से शादीशुदा थीं, जिनसे उनके पाँच बच्चे हैं। उनका सन 2017 में तलाक हुआ, लेकिन निकाह के दौरान मस्जिद के इमाम ने कहा कि बुशरा की इद्दत की समय सीमा पूरी नहीं हुई थी, जिससे शादी इस्लामी कानून के खिलाफ बताई गई। यह विवाद आज भी कोर्ट में चल रहा है। बुशरा को इमरान की 'आध्यात्मिक गुरु' कहा जाता है, और उनकी शादी ने PTI समर्थकों को चौंकाया। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम विवाहित महिला का तलाक या उसके पति का निधन होने के बाद चार महीने दस दिन तक उसे समाज से दूर घर में अकेला रहना होता है,इस अवधि में वह किसी भी पुरुष्र से नहीं मिल सकती। इसे इदृत कहते हैं। इस्लाम के अनुसार यह अवधि पूरी होने के बाद ही दूसरा विवाह हो सकता है।