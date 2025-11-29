पाकिस्तान में चल रहा ‘आसिम राज’, इमरान खान की मौत की अफवाह पर करीबी ने कहा…

Imran Khan and Asim Munir (Representational Photo)
पाकिस्तान (Pakistan) के आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। देश के संविधान में बदलाव करके आसिम के पास सरकार से भी ज़्यादा शक्ति आ गई है और तीनों सेनाओं पर भी अब उनका ही हक है। मुनीर अब आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल के साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज़ भी बन चुके हैं। मुनीर की बढ़ती शक्ति के बारे में पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के एक करीबी ने बड़ा बयान दिया है।
इमरान के करीबी सलमान अहमद ने पाकिस्तान की स्थिति और मुनीर की बढ़ती शक्ति के बारे में बात करते हुए कहा, "पाकिस्तान में आसिम राज चल रहा है। पीएम शहबाज़ शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अब सिर्फ मुनीर के हाथों की कठपुतलियाँ बन के रह गए हैं। दोनों के पास सिर्फ नाममात्र की शक्ति और अधिकार हैं क्योंकि असली शक्ति तो मुनीर के पास ही है।"
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) की मौत की अफवाह तेज़ी से फैल रही है। वह 2 साल से भी ज़्यादा समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और बताया जा रहा है कि इमरान की जेल में हत्या कर दी गई है। जेल प्रशासन का कहना है कि इमरान पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि इमरान के परिजन भी इस बारे में आश्वस्त नहीं हैं क्योंकि उन्हें पिछले कई हफ्तों से इमरान से मिलने नहीं दिया गया है। इमरान की बहन नूरीन नियाज़ी ने भी कहा है कि उन्हें अपने भाई के बारे में कुछ नहीं पता और बेटे कासिम खान ने भी कहा है कि उसे नहीं पता कि उसके पिता ज़िंदा हैं या नहीं। इमरान की मौत की अफवाह पर बात करते हुए अहमद ने कहा, "इमरान ज़िंदा हैं या नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि मैं यह जानता हूं कि उन्हें जेल में पहले दिन से ही टॉर्चर किया जा रहा था।"
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग
इमरान ख़ान