Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान में चल रहा ‘आसिम राज’, इमरान खान की मौत की अफवाह पर करीबी ने कहा…

Asim Law In Pakistan: पाकिस्तान में आसिम मुनीर का प्रभाव काफी बढ़ गया है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ देश के सबसे शक्तिशाली और प्रभावी व्यक्ति हैं। इसी बीच अब पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की मौत की अफवाह सामने आ रही है। ऐसे में उनके एक करीबी ने पाकिस्तान में मुनीर के बढ़ते प्रभाव और इमरान की मौत की अफवाह पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 29, 2025

Imran Khan and Asim Munir

Imran Khan and Asim Munir (Representational Photo)

पाकिस्तान (Pakistan) के आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। देश के संविधान में बदलाव करके आसिम के पास सरकार से भी ज़्यादा शक्ति आ गई है और तीनों सेनाओं पर भी अब उनका ही हक है। मुनीर अब आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल के साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज़ भी बन चुके हैं। मुनीर की बढ़ती शक्ति के बारे में पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के एक करीबी ने बड़ा बयान दिया है।

पाकिस्तान में चल रहा 'आसिम राज'

इमरान के करीबी सलमान अहमद ने पाकिस्तान की स्थिति और मुनीर की बढ़ती शक्ति के बारे में बात करते हुए कहा, "पाकिस्तान में आसिम राज चल रहा है। पीएम शहबाज़ शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अब सिर्फ मुनीर के हाथों की कठपुतलियाँ बन के रह गए हैं। दोनों के पास सिर्फ नाममात्र की शक्ति और अधिकार हैं क्योंकि असली शक्ति तो मुनीर के पास ही है।"

इमरान पर दिया बड़ा बयान

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) की मौत की अफवाह तेज़ी से फैल रही है। वह 2 साल से भी ज़्यादा समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और बताया जा रहा है कि इमरान की जेल में हत्या कर दी गई है। जेल प्रशासन का कहना है कि इमरान पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि इमरान के परिजन भी इस बारे में आश्वस्त नहीं हैं क्योंकि उन्हें पिछले कई हफ्तों से इमरान से मिलने नहीं दिया गया है। इमरान की बहन नूरीन नियाज़ी ने भी कहा है कि उन्हें अपने भाई के बारे में कुछ नहीं पता और बेटे कासिम खान ने भी कहा है कि उसे नहीं पता कि उसके पिता ज़िंदा हैं या नहीं। इमरान की मौत की अफवाह पर बात करते हुए अहमद ने कहा, "इमरान ज़िंदा हैं या नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि मैं यह जानता हूं कि उन्हें जेल में पहले दिन से ही टॉर्चर किया जा रहा था।"

ये भी पढ़ें

इमरान खान की हुई मौत? शशि थरूर ने कहा…
विदेश
Shashi Tharoor and Imran Khan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इमरान ख़ान

world news

World News in Hindi

Updated on:

29 Nov 2025 09:36 am

Published on:

29 Nov 2025 09:27 am

Hindi News / World / पाकिस्तान में चल रहा ‘आसिम राज’, इमरान खान की मौत की अफवाह पर करीबी ने कहा…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इमरान ख़ान

इमरान खान की मौत की अफवाह पर शहबाज शरीफ के करीबी का बड़ा बयान, कहा…

Pakistan Ex Prime Minister Imran Khan
विदेश

10 साल की उम्र में आइसक्रीम लेने निकली पाकिस्तानी लड़की 17 साल बाद घर लौटी

Kiran returns home after 17 years
विदेश

इमरान खान की मौत की अफवाह के बीच अदियाला जेल पर हमले का खतरा, बढ़ाई गई सुरक्षा

Imran Khan in adiala jail
विदेश

देवर ने भाभी को जिंदा जलाया, 8 महीने पहले ही शादी करके कनाडा गई थी मृतका

Ludhiana woman murdered by brother in law
विदेश

इमरान खान ज़िंदा हैं या मर गए? पाकिस्तानी नेता ने कहा…

Imran Khan in jail
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.