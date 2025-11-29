पाकिस्तान में चल रहा ‘आसिम राज’, इमरान खान की मौत की अफवाह पर करीबी ने कहा…

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) की मौत की अफवाह तेज़ी से फैल रही है। वह 2 साल से भी ज़्यादा समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और बताया जा रहा है कि इमरान की जेल में हत्या कर दी गई है। जेल प्रशासन का कहना है कि इमरान पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि इमरान के परिजन भी इस बारे में आश्वस्त नहीं हैं क्योंकि उन्हें पिछले कई हफ्तों से इमरान से मिलने नहीं दिया गया है। इमरान की बहन नूरीन नियाज़ी ने भी कहा है कि उन्हें अपने भाई के बारे में कुछ नहीं पता और बेटे कासिम खान ने भी कहा है कि उसे नहीं पता कि उसके पिता ज़िंदा हैं या नहीं। इमरान की मौत की अफवाह पर बात करते हुए अहमद ने कहा, "इमरान ज़िंदा हैं या नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि मैं यह जानता हूं कि उन्हें जेल में पहले दिन से ही टॉर्चर किया जा रहा था।"