इमरान खान की हुई मौत? शशि थरूर ने कहा, “अगर हुई पुष्टि तो होगी त्रासदी”

Imran Khan Death Rumour: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मौत की अफवाह तेज़ी से फैल रही है। उनके परिजनों को भी नहीं पता कि इमरान ज़िंदा हैं या नहीं। इसी बीच कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम के बारे में एक बड़ा बयान दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 29, 2025

Shashi Tharoor and Imran Khan

Shashi Tharoor and Imran Khan

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) की मौत की अफवाह तेज़ी से फैल रही है। वह 2 साल से भी ज़्यादा समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और बताया जा रहा है कि इमरान की जेल में हत्या कर दी गई है। जेल प्रशासन का कहना है कि इमरान पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि इमरान के परिजन भी इस बारे में आश्वस्त नहीं हैं क्योंकि उन्हें पिछले कई हफ्तों से इमरान से मिलने नहीं दिया गया है। इमरान की बहन नूरीन नियाज़ी ने भी कहा है कि उन्हें अपने भाई के बारे में कुछ नहीं पता और बेटे कासिम खान ने भी कहा है कि उसे नहीं पता कि उसके पिता ज़िंदा हैं या नहीं। इसी बीच भारतीय कांग्रेस के सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने इमरान के बारे में बड़ा बयान दिया है।

इमरान की मौत होगी त्रासदी

थरूर ने कहा, "अगर इमरान खान की मौत की पुष्टि हो जाती है, तो यह न केवल पाकिस्तान के लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक त्रासदी होगी जो अशांत समय में सिद्धांतवादी नेतृत्व की संभावना में विश्वास करते हैं।"

जिन्हें इमरान दबाना चाहते थे, उन पर नहीं पा सके विजय

थरूर ने आगे कहा, "मेरे लिए इमरान वही व्यक्ति रहेंगे जो इस्लामाबाद में मेरे होटल के कमरे में राजनीति पर बात करने नहीं, बल्कि इतिहास पर चर्चा करने के लिए आए थे। विचारों, जुनून और दृढ़ विश्वास वाले एक ऐसे व्यक्ति, जिनके अपने देश के सपने आखिरकार पाकिस्तान की ताकतों ने चकनाचूर कर दिए। जिनके सहारे इमरान सत्ता में आना चाहते थे, फिर उन्हें दबाना चाहते थे, अंततः उन पर विजय पाने में इमरान असफल रहे।"

फवाद चौधरी का दावा, ज़िंदा हैं इमरान

इमरान की मौत की अफवाह पर उनके करीबी और पूर्व पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने बड़ा दावा किया है। फवाद ने कहा है कि इमरान ज़िंदा हैं। वहीं पाकिस्तान के मंत्री तलाल चौधरी ने दावा किया है कि इमरान का स्वास्थ्य पूरी तरह से सही है। तलाल ने यह भी दावा किया है कि इमरान को जेल में उनकी पसंद का नॉन-वेज खाना मुर्गा और मटन मिल रहा है और साथ ही जिम में व्यायाम करने जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं।

Imran Khan in jail

