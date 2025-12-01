ज़िंदा हैं इमरान खान? पीटीआई नेता का बड़ा दावा

Imran Khan in jail
पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) की मौत की अफवाह तेज़ी से फैल रही है। इमरान को पिछले कई हफ्तों से उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है और इसी वजह से यह राज़ गहराता जा रहा है कि क्या इमरान ज़िंदा हैं या उनकी मौत हो चुकी है? रावलपिंडी की अदियाला जेल (Adiala Jail) के प्रशासन ने कहा है कि इमरान पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं दिया गया। ऐसे में इमरान का परिवार उनके स्वास्थ्य के बारे में आश्वस्त नहीं है। इमरान की बहन नूरीन नियाज़ी ने कहा है कि उन्हें कुछ नहीं पता कि उनके भाई के साथ क्या हुआ और बेटे कासिम खान ने अपने पिता के ज़िंदा होने का सबूत मांगा है। इसी बीच पीटीआई के एक नेता ने बड़ा दावा किया है।
इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ - पीटीआई (Pakistan Tehreek-e-Insaf - PTI) के नेता खुर्रम ज़ीशान (Khurram Zeeshan), जो खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) की जनरल सीट से सीनेटर भी हैं, ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम के बारे में एक बड़ा दावा किया है। ज़ीशान ने कहा है कि इमरान ज़िंदा हैं और अदियाला जेल में ही बंद हैं।
ज़ीशान ने दावा किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान पाकिस्तान में रहे और इसलिए उन पर देश छोड़कर जाने का दबाव बनाया जा रहा है। ज़ीशान का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत आज़ादी के बदले इमरान पर पाकिस्तान छोड़कर जाने का दबाव बना रही है।
ज़ीशान ने दावा किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत इमरान की लोकप्रियता से डरती है। यह उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि अगर इमरान पाकिस्तान में ही रहे और जेल से बाहर आ गए, तो पाकिस्तानी हुकूमत के लिए पहले से भी ज़्यादा बड़ा खतरा बन सकते हैं।
