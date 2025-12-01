ज़िंदा हैं इमरान खान? पीटीआई नेता का बड़ा दावा

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) की मौत की अफवाह तेज़ी से फैल रही है। इमरान को पिछले कई हफ्तों से उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है और इसी वजह से यह राज़ गहराता जा रहा है कि क्या इमरान ज़िंदा हैं या उनकी मौत हो चुकी है? रावलपिंडी की अदियाला जेल (Adiala Jail) के प्रशासन ने कहा है कि इमरान पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं दिया गया। ऐसे में इमरान का परिवार उनके स्वास्थ्य के बारे में आश्वस्त नहीं है। इमरान की बहन नूरीन नियाज़ी ने कहा है कि उन्हें कुछ नहीं पता कि उनके भाई के साथ क्या हुआ और बेटे कासिम खान ने अपने पिता के ज़िंदा होने का सबूत मांगा है। इसी बीच पीटीआई के एक नेता ने बड़ा दावा किया है।