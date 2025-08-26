अंधेरी जेल और इमरान खान: आखिर सलाखों के पीछे क्या हो रहा है ? मरियम नवाज पर लगा यह गंभीर आरोप

Imran Khan Jail situations: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने पुलिस प्रमुख (CPO) को एक आवेदन भेजकर पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ और आठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। उनकी ओर से यह याचिका वकील तबिश फारूक ने पेश की है। इमरान खान का दावा है कि उनकी जेल की कोठरी (Imran Khan Jail Conditions) में बिजली नहीं है, अंधेरे में रखा जाता है और पारिवारिक मुलाकातों की मनाही है। वकील ने इसे अदालत की अवमानना और मानवाधिकारों का हनन बताया है। याचिका में उल्लेख है कि यह सब मरियम नवाज़ के आदेश पर हो रहा है। साथ ही, जेल अधीक्षक, ASP ज़ैनब, SHO ऐज़ाज़ और चौकी इंचार्ज जैसे अधिकारी भी आरोपों में शामिल हैं।