अंधेरी जेल और इमरान खान: आखिर सलाखों के पीछे क्या हो रहा है ? मरियम नवाज पर लगा यह गंभीर आरोप

Imran Khan Jail situations: : इमरान खान ने जेल में बुनियादी सुविधाएं न मिलने और परिवार से मिलने की मनाही को लेकर मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है।

भारत

MI Zahir

Aug 26, 2025

Imran Khan
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। (फोटो: ANI)

Imran Khan Jail situations: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने पुलिस प्रमुख (CPO) को एक आवेदन भेजकर पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ और आठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। उनकी ओर से यह याचिका वकील तबिश फारूक ने पेश की है। इमरान खान का दावा है कि उनकी जेल की कोठरी (Imran Khan Jail Conditions) में बिजली नहीं है, अंधेरे में रखा जाता है और पारिवारिक मुलाकातों की मनाही है। वकील ने इसे अदालत की अवमानना और मानवाधिकारों का हनन बताया है। याचिका में उल्लेख है कि यह सब मरियम नवाज़ के आदेश पर हो रहा है। साथ ही, जेल अधीक्षक, ASP ज़ैनब, SHO ऐज़ाज़ और चौकी इंचार्ज जैसे अधिकारी भी आरोपों में शामिल हैं।

अदालत के आदेशों का उल्लंघन

दावे हैं कि अदालत ने पहले ही इमरान खान को छह लोगों से मिलने की इजाजत दी थी, लेकिन उसे वकील, परिवार और सहयोगियों से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा। यह न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन माना जा रहा है।

PTI की प्रतिक्रिया

PTI ने पहले भी इमरान खान की जेल की हालत को अमानवीय बताया था। पार्टी का कहना है कि उन्हें ‘डैथ सेल’ में रखा गया है, जहां करीब 22 घंटे अकेलापन, किताबें–टीवी–अखबार से वंचित रहना और वकीलों से मुलाकात में बाधा शामिल हैं। इसे मानसिक प्रताड़ना का रूप बताया गया है।

मरियम नवाज़ का जवाब

मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि उन्होंने ना तो कभी इमरान खान का एयर कंडीशनर हटवाया और ना ही उन्हें बुनियादी सुविधाएं रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने दावा किया कि किंग परिवार को दो AC तक उपलब्ध कराए गए थे, और इमरान को सभी सुविधाएं छात्रावास की तरह दी जा रही हैं।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

यह पूरा विवाद पाकिस्तान में सत्ता और विपक्ष के बीच बने गहरे राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है। PTI और PML‑N के बीच गाड़ी अभी भी गर्म है, और यह मामला उसी का प्रतिबिंब लगता है।

Published on:

26 Aug 2025 09:48 pm

Hindi News / World / अंधेरी जेल और इमरान खान: आखिर सलाखों के पीछे क्या हो रहा है ? मरियम नवाज पर लगा यह गंभीर आरोप

