इमरान खान का यह जिगरी भारतीय दोस्त भी काट चुका है जेल, क्रिकेट से सियासत तक का सरहद पार कनेक्शन

Imran Khan Sidhu Friendship: क्रिकेट के मैदान से राजनीति के शिखर और फिर जेल की सलाखों तक-यह कहानी है दो देशों के दो जिगरी दोस्तों की, जिन्होंने कभी हंसी-मजाक में एक-दूसरे को चिढ़ाया, तो दोनों मुल्कों के बीच तनाव के बावजूद एक दूसरे को सरहद पार शांति का पैगाम दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan Sidhu) और भारत के बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी नवजोत सिंह सिद्धू (Imran Khan Sidhu Friendship)-दोनों क्रिकेटर, राजनेता, और बाद में जेल के मेहमान बने। आज, जब इमरान खान की जेल यात्रा को दो साल हो चुके हैं और सिद्धू सजा काट कर जेल से बाहर आ चुके हैं, दोनों की दोस्ती (India Pakistan friendship) फिर से चर्चा में है।