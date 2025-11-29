कैंसर से अपनों को खोने के बाद इमरान खान और इस बॉलीवुड स्टार ने बनवाए अस्पताल: आज एक सुर्खियों में, दूसरे को भुला दिया

Imran Khan Cancer Hospital: कैंसर जैसी घातक बीमारी ने न केवल लाखों परिवारों को तोड़ा है, बल्कि कुछ महान व्यक्तियों को भी दर्द की आग में झोंक दिया। लेकिन उसी दर्द से प्रेरणा लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी मां की याद में शौकत खानम (Shaukat Khanum Hospital) मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल (Imran Khan Cancer Hospital) बनवाया, जो आज दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। इमरान खान अदियाला जेल में मौत होने की अफवाहों के कारण भी सुर्खियों में हैं। वहीं, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त ने अपनी पत्नी नरगिस के कैंसर से हारने के बाद नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन (Sunil Dutt Nargis Dutt Foundation) की स्थापना की, लेकिन समय के साथ यह योगदान धुंधला पड़ गया। दोनों की कहानियां दुख की गहराई से जन्मी समाजसेवा की मिसाल हैं, जहां एक तरफ उनकी वैश्विक प्रशंसा हो रही है, तो दूसरी ओर सेवा को भुला देने की मिसाल भी है। आइए, ये अनकहे दर्द और इस समर्पण की दास्तान को समझें।